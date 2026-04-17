快訊

「感到被背叛」卓榮泰WBC觀戰日本動怒 我外交部回應

白沙屯媽眼皮子底下幹壞事？發送玉米變收費 香燈腳驚傳「被索5千」

聽新聞
0:00 / 0:00

中日惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 陸外交部痛批：危險圖謀

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
圖為日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」2025年2月上旬首次單獨通過台灣海峽。（取材自海上自衛隊官網）
圖為日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」2025年2月上旬首次單獨通過台灣海峽。（取材自海上自衛隊官網）

日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中日關係惡化未解，大陸披露今天有一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽。大陸外交部稱，中方軍隊已「依法依規處置」，並形容日方舉動是「錯上加錯」，「再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀」，中方對此堅決反對，已提出強烈抗議。

大陸外交部發言人郭嘉昆17日主持例行記者會，面對媒體提問，「今天一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽，中方有何評論」時，做出上述表示。

目前，日本方面尚未發布有自衛隊艦艇穿越台海的消息。

郭嘉昆指出，日本首相高市早苗發表涉台「錯誤言論」，已經給中日關係帶來嚴重衝擊。日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽，耀武揚威，蓄意挑釁，「是錯上加錯」，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀。

他強調，「此舉嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全。中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。」

郭嘉昆重申，「台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線」。中方再次敦促日方切實反思改錯，懸崖勒馬，謹言慎行，不要在錯誤的道路上越走越遠。

另一方面，大陸國防部17日以新聞發言人張曉剛名義，就近期涉軍問題發佈消息。針對日本國會參議院通過2026財年預算案，防衛預算突破9兆日元，創下歷史新高；日本政府本月擬正式修改「防衛裝備轉移三原則」，原則允許出口殺傷性武器等，張曉剛表示，種種跡象表明，日本右翼勢力正加快推動安保政策朝著進攻性擴張性方向轉變。

張曉剛表示，日方所作所為嚴重違背《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等具有國際法效力文件的規定，嚴重違背日本憲法和國內既有規範，對戰後國際秩序和地區和平穩定造成嚴重威脅。

張曉剛批評，歷史殷鑒不遠，日本軍國主義曾給地區和世界帶來深重災難，但戰後並未得到真正清算，現在日方又徹底撕下偽裝，加速「再軍事化」，這不能不令世人強烈擔憂和譴責。中方敦促日方停止倒行逆施，同軍國主義徹底切割，否則只會失信於亞洲鄰國和國際社會。

日本 大陸 高市早苗

延伸閱讀

上月三度遭恐怖威脅！陸駐日大使館首度公布「自衛隊員持刀闖入」照片

日本波蘭聯合聲明關切台海和平　林佳龍高度肯定

傅聰籲伊朗盡快恢復海峽正常通航 並批美加碼封鎖是危險不負責任行為

美國承諾動搖與戰事壓力下 日本軍售鬆綁引盟友關注

相關新聞

中日外交僵局 陸大使館再度示警「日本治安惡化」

中日關係惡化，大陸駐日本大使館17日再度發布公告，指稱日本社會治安環境持續惡化，示警在日大陸公民注意人身安全。

演練侵台？陸官媒駁漁船屢次大規模「軍事集結」東海 漁民：天方夜譚

去年12月至今年3月間，多家外媒接連披露，數以千計的大陸漁船屢次在東海集結，並排成數百公里的巨型海上長城，疑與侵台行動有關，這些漁船也被認為很可能屬於海上民兵。大陸官媒環球網17日突然發布長篇報導駁斥，批評外媒惡意炒作，並引述所謂「漁民」的說法稱「這不是天方夜譚嗎？」

上月三度遭恐怖威脅！陸駐日大使館首度公布「自衛隊員持刀闖入」照片

中國駐日本大使館16日公布使館3月3度遭恐怖威脅細節，除遭現役自衛隊員持刀闖入，還收到「殺光支那人」恐嚇信及炸彈威脅，中方向日本交涉近30次，但日本警方未重視，至今未查明真相，上述事件嚴重違反國際法，性質影響極其惡劣，質疑日警刻意淡化案件嚴重性，中國再次強烈敦促日方加快向中方作出負責任的交代。使館也首度公布自衛隊員翻牆闖入所持刀具照片，其長度約30厘米，遠超過日媒此前報導所稱的18厘米。

「我說出了真相」前新疆警德國脫隊尋庇護 揭露當地日常監控細節

一名曾在新疆任職的中國警察在德國著名觀光景點新天鵝堡脫團，隨後前往總部位於慕尼黑的世界維吾爾代表大會，並向德國申請庇護。...

對台灣國防預算發聲 陸國防部：加速讓台灣兵凶戰危

美國國會聯邦參議院外交委員會議員日前訪台，希望台灣朝野盡速通過軍購特別條例，賴清德總統表示感謝。大陸國防部今天對此聲稱，這只會「加速讓台灣兵凶戰危」，「正告民進黨當局，『倚美謀獨』換不來安全，『以武拒統』是在自掘墳墓。」

中日惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 陸外交部痛批：危險圖謀

日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中日關係惡化未解，大陸披露今天有一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽。大陸外交部稱，中方軍隊已「依法依規處置」，並形容日方舉動是「錯上加錯」，「再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀」，中方對此堅決反對，已提出強烈抗議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。