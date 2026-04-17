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王文濤見義外長：希望義方推動中歐經貿關係發展

中央社／ 台北17日電

據中國商務部，中國商務部長王文濤16日與訪中的義大利副總理兼外長塔加尼會面時表示，中方願與義方深挖合作潛力，並希望義方推動中歐經貿關係健康穩定發展。

據中國商務部，王文濤16日與義大利副總理兼外交與國際合作部部長塔加尼（Antonio Tajani）在北京共同主持召開中義經濟合作混委會第16次會議，就深化中義、中歐經貿關係深入交換意見。

王文濤表示，在兩國領導人戰略引領下，中義經貿合作保持健康穩定發展，雙邊貿易額連續5年超過700億美元。中方願與義方一道，深挖合作潛力，擴大兩國在電商、農食、醫療、產業園區等領域合作，推動雙邊經貿關係取得更多新進展。

王文濤又表示，中歐互為重要經貿夥伴，雙方應加強對話溝通，妥處摩擦分歧。義大利是歐盟重要成員國，希望義方發揮建設性作用，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

據中方訊息，塔加尼表示，義大利高度重視對中合作，願與中方持續落實「中義關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024-2027年）」，深化雙方在農食、旅遊、體育等領域合作。

塔加尼表示，歡迎中企赴義投資，又指義大利反對保護主義，願在歐盟內發揮積極作用，推動中歐透過對話協商解決經貿摩擦。

據中國商務部，會議期間，雙方簽署中義電子商務行動計劃。會後王文濤與塔加尼共同主持召開中義企業家委員會企業圓桌會，兩國工商界代表150餘人參會。

據義大利外交部新聞稿，塔加尼此次訪中，雙方討論中國對稀土和關鍵礦產的出口管制，以及如何幫助義大利企業更容易進入中國市場。

歐盟 北京 中方

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