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中日外交僵局 陸大使館再度示警「日本治安惡化」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸駐日本大使館17日再度發布公告，指稱日本社會治安環境持續惡化，示警在日大陸公民注意人身安全。（路透）
大陸駐日本大使館17日再度發布公告，指稱日本社會治安環境持續惡化，示警在日大陸公民注意人身安全。（路透）

中日關係惡化，大陸駐日本大使館17日再度發布公告，指稱日本社會治安環境持續惡化，示警在日大陸公民注意人身安全。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會答辯時表示，大陸對台動武可能構成日本的「存亡危機事態」，引發北京不滿。公開資料顯示，自本輪風波以來，大陸駐日大使館已至少發布6次通知，提醒在日大陸公民注意人身安全，或者提醒大陸公民避免前往日本。

大陸駐日本大使館17日再度於網站發布「重要通知」。通知表示，近年來，日本社會治安環境持續惡化。據日本警察廳統計，2021年至2025年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增加至77.4萬件。殺人、搶劫、放火、強姦、拐賣、猥褻等重罪由8821件增長至15086件，增長約71%。

通知提到，近日，日本自衛隊現役人員持刀翻牆闖入中國駐日本大使館，右翼分子公然滋擾觀看馬拉松比賽的大陸公民，大陸留學生在東京街頭遭「撞人族」衝撞，香港遊客在北海道某餐廳遭毆打。

通知稱，「有關案件反映出日本國內右翼勢力活動日益猖獗，針對大陸公民的歧視性案件顯著增加，在日中國公民安全風險不斷上升。」

通知表示，大使館鄭重提醒在日大陸公民切實提高安全防範意識，加強自我保護，盡量結伴外出，避免前往治安較差、人流集中的區域。如遇右翼分子、「撞人族」等滋擾挑釁，請優先保證自身安全，保持冷靜、避免糾纏，注意保存證據，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

央視報導，大陸駐日本大使館16日下午舉行新聞發布會，臨時代辦施泳對外說明，近段時間以來，駐日使館「接連遭受到」恐怖威脅。

國會 北京 日本

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