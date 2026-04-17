中越聯合聲明：支持中國依規加入CPTPP

中國駐日本大使館16日公布使館3月3度遭恐怖威脅細節，除遭現役自衛隊員持刀闖入，還收到「殺光支那人」恐嚇信及炸彈威脅，中方向日本交涉近30次，但日本警方未重視，至今未查明真相，上述事件嚴重違反國際法，性質影響極其惡劣，質疑日警刻意淡化案件嚴重性，中國再次強烈敦促日方加快向中方作出負責任的交代。使館也首度公布自衛隊員翻牆闖入所持刀具照片，其長度約30厘米，遠超過日媒此前報導所稱的18厘米。

2026-04-17 14:30