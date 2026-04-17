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中越聯合聲明：支持中國依規加入CPTPP
越共總書記蘇林14至17日赴中國進行國是訪問。中越聯合聲明今天發布，雙方將積極推進人工智慧、半導體、高鐵等領域合作；越南支持中國在符合協定標準和程序基礎上加入CPTPP。
中國、越南今天發布「關於在新時期持續深化全面戰略合作夥伴關係、推動構建更高水準具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明」。聯合聲明提到，將繼續按照「六個更」總體目標持續推動中越命運共同體走深走實、取得實效。
聯合聲明透過6個子點闡述「六個更」總體目標，內容涵蓋黨政軍高層交往、「奉行一中、反台獨」、共同打擊犯罪、加強法律司法合作、落實好共建「一帶一路倡議」和「兩廊一圈」框架對接合作規劃、加強水資源合作以及啟動「2026－2027年中越旅遊合作年」。
在維護自由開放貿易與投資方面，聯合聲明提到，雙方同意共同打造安全穩定的產業鏈、供應鏈，建立產供鏈合作工作組，加強產供鏈合作，積極推進智慧製造、數位經濟、人工智慧、量子技術、半導體、高鐵等領域合作；加強金融領域合作，按照市場原則為合資合夥項目提供金融支持。
在國際組織參與方面，雙方歡迎香港特區申請加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）；越南表示，支持中國在符合協定標準和程序基礎上加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。中、越支持彼此分別為2026年、2027年APEC會議主辦國，將加強交流、密切配合。
聯合聲明最後指出，蘇林訪問中國期間，中、越雙方簽署黨際、公安、司法、經濟、產供鏈合作、海關合作、科技、民生、人力資源開發、媒體和地方等領域合作文件。蘇林邀請中共總書記習近平再次訪問越南，習近平接受邀請。
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