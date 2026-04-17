快訊

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

「一家三口」已成過去式！房仲：房市新時代來臨

「睡前1舉動」做1.5分鐘就傷身！醫生曝3招修復大腦：14天就回春

聽新聞
0:00 / 0:00

港府：讓有悔意反送中被捕青年認識國情 取代起訴

中央社／ 記者張謙香港17日電
圖為香港反送中運動。（路透資料照片）
圖為香港反送中運動。（路透資料照片）

香港保安局局長鄧炳強今天說，港府過去兩年對反修例（反送中）事件被捕青年推出「特別項目」，目的是讓他們認識國情及明白國家安全問題，以法庭以外的方式予以處理。

官方香港電台報導，鄧炳強今天在立法會接受質詢時，被問到相關問題時說，有關計畫過去兩年低調進行，進展順利。

他聲稱，目前少部分人想找到參加「特別項目」的人，「騷擾和威嚇他們，令計畫不成功」，所以公開有關資料不一定是好事。

他說，政府推出「特別項目」計畫的用意，是希望被捕而未被起訴的人，能夠更加認識國情，明白國家安全的情況，以及給他們了解整件事件（反送中運動）的機會。

他表示，如果被捕人士真有悔意，當局希望以法庭以外的方式處理他們，而相關活動是在法律框架下進行，已參加「特別項目」的人，至今沒有再被捕。

他形容「特別項目」的成效非常顯著，很多參加者在計畫結束後，都寫了感想，「提及當日如何被人煽惑，現在悔不當初」。

鄧炳強幾天前曾透露，當局為反修例風波被捕但未被起訴的7000多人推出了「特別項目」，目的包括希望他們對國家有更多了解，以及提供就業支援等。

他說，被捕人士參與「特別項目」一段時間後，就不會被檢控；相關計畫所以低調進行，是擔心參加者被「起底」及威嚇，現在公布有關計畫，是因為社會基礎穩固，是適當時候讓更多人知道此事和主動參與。

據公布，「特別項目」的活動內容包括到訪中國大陸、提供職業輔導和實習機會等。

立法會 香港 反送中

延伸閱讀

新北割頸案兇手最快1年多就符合假釋門檻？ 他喊可塑性不該是免死金牌

顏慧欣霸凌疑案 顏慶章首發聲 願協助調查

中國大陸駐日大使館爆收恐嚇信！揚言「襲擊、殺人」震驚曝光

日本京都男童命案…關鍵疑點浮上檯面 物證分散疑刻意擾亂調查

相關新聞

中日外交僵局 陸大使館再度示警「日本治安惡化」

中日關係惡化，大陸駐日本大使館17日再度發布公告，指稱日本社會治安環境持續惡化，示警在日大陸公民注意人身安全。

演練侵台？陸官媒駁漁船屢次大規模「軍事集結」東海 漁民：天方夜譚

去年12月至今年3月間，多家外媒接連披露，數以千計的大陸漁船屢次在東海集結，並排成數百公里的巨型海上長城，疑與侵台行動有關，這些漁船也被認為很可能屬於海上民兵。大陸官媒環球網17日突然發布長篇報導駁斥，批評外媒惡意炒作，並引述所謂「漁民」的說法稱「這不是天方夜譚嗎？」

上月三度遭恐怖威脅！陸駐日大使館首度公布「自衛隊員持刀闖入」照片

中國駐日本大使館16日公布使館3月3度遭恐怖威脅細節，除遭現役自衛隊員持刀闖入，還收到「殺光支那人」恐嚇信及炸彈威脅，中方向日本交涉近30次，但日本警方未重視，至今未查明真相，上述事件嚴重違反國際法，性質影響極其惡劣，質疑日警刻意淡化案件嚴重性，中國再次強烈敦促日方加快向中方作出負責任的交代。使館也首度公布自衛隊員翻牆闖入所持刀具照片，其長度約30厘米，遠超過日媒此前報導所稱的18厘米。

中國海軍77歲生日 40多艘艦艇將開放 數量、型號歷年之最

4月23日是解放軍海軍成立77周年紀念日。海軍將於23日前後在全中國十多個城市舉行軍營開放活動，40多艘現役艦艇將與公眾見面，多型艦艇為首次面向公眾開放。開放艦艇數量、型號均為歷年來海軍艦艇開放活動之最。

彭麗媛再這件穿「漢服」 陪越南第一夫人參觀大劇院

新華社報導，中國國家主席習近平夫人彭麗媛15日穿著「漢服」，和陪同來華進行國事訪問的越南國家主席蘇林夫人吳芳璃參觀中國國家大劇院。眼尖的網友發現，這不是彭麗媛第一次穿這套漢服，她在2024年的隨訪巴黎之旅，也曾穿這套漢服出席多個公開場合，時裝界人士紛表示「彭麗媛的穿著極具氣勢，具東方味而不濃烈」。

中越聯合聲明：支持中國依規加入CPTPP

越共總書記蘇林14至17日赴中國進行國是訪問。中越聯合聲明今天發布，雙方將積極推進人工智慧、半導體、高鐵等領域合作；越南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。