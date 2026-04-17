港府：讓有悔意反送中被捕青年認識國情 取代起訴

香港保安局局長鄧炳強今天說，港府過去兩年對反修例（反送中）事件被捕青年推出「特別項目」，目的是讓他們認識國情及明白國家安全問題，以法庭以外的方式予以處理。

官方香港電台報導，鄧炳強今天在立法會接受質詢時，被問到相關問題時說，有關計畫過去兩年低調進行，進展順利。

他聲稱，目前少部分人想找到參加「特別項目」的人，「騷擾和威嚇他們，令計畫不成功」，所以公開有關資料不一定是好事。

他說，政府推出「特別項目」計畫的用意，是希望被捕而未被起訴的人，能夠更加認識國情，明白國家安全的情況，以及給他們了解整件事件（反送中運動）的機會。

他表示，如果被捕人士真有悔意，當局希望以法庭以外的方式處理他們，而相關活動是在法律框架下進行，已參加「特別項目」的人，至今沒有再被捕。

他形容「特別項目」的成效非常顯著，很多參加者在計畫結束後，都寫了感想，「提及當日如何被人煽惑，現在悔不當初」。

鄧炳強幾天前曾透露，當局為反修例風波被捕但未被起訴的7000多人推出了「特別項目」，目的包括希望他們對國家有更多了解，以及提供就業支援等。

他說，被捕人士參與「特別項目」一段時間後，就不會被檢控；相關計畫所以低調進行，是擔心參加者被「起底」及威嚇，現在公布有關計畫，是因為社會基礎穩固，是適當時候讓更多人知道此事和主動參與。

據公布，「特別項目」的活動內容包括到訪中國大陸、提供職業輔導和實習機會等。