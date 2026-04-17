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演練侵台？陸官媒駁漁船屢次大規模「軍事集結」東海 漁民：天方夜譚

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸官媒環球網17日報導引用上海海洋大學的數據圖，反駁外媒指控大陸漁船在東海大規模集結成特定陣列的情形並不存在。（取自環球網）
大陸官媒環球網17日報導引用上海海洋大學的數據圖，反駁外媒指控大陸漁船在東海大規模集結成特定陣列的情形並不存在。（取自環球網）

去年12月至今年3月間，多家外媒接連披露，數以千計的大陸漁船屢次在東海集結，並排成數百公里的巨型海上長城，疑與侵台行動有關，這些漁船也被認為很可能屬於海上民兵。大陸官媒環球網17日突然發布長篇報導駁斥，批評外媒惡意炒作，並引述所謂「漁民」的說法稱「這不是天方夜譚嗎？」

大陸鷹派官媒環球網17日報導表示，每年9月到次年的4月底，是東海捕魚的黃金時期。每到這段時間，62歲的浙江舟山漁民陳雁平和許多浙江舟山的漁民，都會前往東海海域捕魚。

報導表示，自2025年12月底開始，舟山漁民這種傳統的勞作模式開始被外媒接連惡意炒作，並被扣上「軍事屬性」帽子，並點名包括法新社、紐約時報、日本共同社等媒體，都曾引用如船舶AIS數據，指控大陸漁船集結成隊伍，且是一場「軍事視角」下的演示。

不過，報導稱，「這些看似詳實的報導，在舟山漁民陳雁平這樣的行家裡手看來，純粹是胡說八道。」陳雁平告訴環球網，「漁船永遠都要跟著魚走」，「如果出現很多漁船在某一個時間段聚集在同一片海域的情況，主要是因為不同季節會有不同的漁汛期，漁船在某一海域發現了魚群聚集，就會蜂擁而來。」

報導還引述上海海洋大學海洋生物資源與管理學院副教授汪金濤說法指稱，外媒標注的漁船聚集區主要位於東經125至126度，北緯29至32度之間，處於舟山漁場的東側，「這裡是東海漁業資源最豐富的核心區域之一，也是中國漁民的傳統作業區。」

報導並指，根據大陸伏季休漁制度，9月16日至次年的4月30日為開漁期，東海正式進入捕撈的黃金季節，外媒炒作的漁船活躍期與東海的捕魚季高度吻合。

報導又稱，外媒報導臆測的大陸漁船「接受統一調度」，背後的驅動力可能就是漁業科技，如今，基於衛星遙感技術，漁民可以獲取漁業機構根據海洋環境數據提供的漁場預測分析。

汪金濤駁斥指，國外機構基於所謂的AIS數據製作的圖片，有可能是對船舶AIS數據進行了抽稀篩選，最終有選擇性地展現出想要呈現的假象。

報導表示，在國際上渲染「大陸漁民配合軍事行動」這種認知，不僅僅是人為製造新的「中國威脅論」，更有可能讓大陸漁業，特別是大陸遠洋漁業在國際上舉步維艱，甚至為外方海上執法機構在爭議海域的暴力執法營造輿論氛圍，讓大陸漁民在正常的漁業作業活動和潛在的國際漁業糾紛中處於被動地位。

漁民 東海 大陸

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