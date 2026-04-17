俄外長鋪路 普亭比川普先訪華？ 中官媒：這很有可能

在美以伊戰事陷入僵局的背景下，俄羅斯外長拉夫羅夫近日訪華，引發外界揣測是不是為俄羅斯總統普亭訪華打前站？普亭訪華會不會早於美國總統川普訪華？據中媒報導，專家表示，普亭先於川普訪華，是很有可能的。

直新聞報導，對拉夫羅夫訪華一事，普亭會「超車」川普嗎？特約評論員陳冰表示，一般來說，元首出訪，外長要打前站，安排出訪的所有日程和細節。現在俄羅斯外長已訪問了北京，並且與中國領導人和外交部長進行會晤，俄羅斯外交部也公布，今年上半年普亭將訪華，正在籌備普亭訪華事宜，具體時間將及時宣布。

他說，那麼再來看川普訪華，美方說在5月14日到15日到北京舉行「具有里程碑意義」的高層會晤，但中國外交部的回應是，「雙方就此事保持著溝通」。由於川普已經因發動戰爭而推遲了訪華時間，現在中東戰火沒有熄滅，美伊談判也在僵局中，不排除美方再次推後，也不排除中方會另外安排時間。

他強調，再說了，俄羅斯的外長都到北京做前期準備了，而美國國務卿呢？魯比歐似乎分身乏術，還在美國、以色列、黎巴嫩的三方會談中忙碌。可見，普亭先於川普訪華，是很有可能的。