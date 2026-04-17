快訊

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

「一家三口」已成過去式！房仲：房市新時代來臨

「睡前1舉動」做1.5分鐘就傷身！醫生曝3招修復大腦：14天就回春

聽新聞
0:00 / 0:00

俄外長鋪路 普亭比川普先訪華？ 中官媒：這很有可能

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電
俄羅斯總統普亭（右）去年在北京閱兵期間會面與中國家主席習近平並肩而行。（路透）
俄羅斯總統普亭（右）去年在北京閱兵期間會面與中國家主席習近平並肩而行。（路透）

在美以伊戰事陷入僵局的背景下，俄羅斯外長拉夫羅夫近日訪華，引發外界揣測是不是為俄羅斯總統普亭訪華打前站？普亭訪華會不會早於美國總統川普訪華？據中媒報導，專家表示，普亭先於川普訪華，是很有可能的。

直新聞報導，對拉夫羅夫訪華一事，普亭會「超車」川普嗎？特約評論員陳冰表示，一般來說，元首出訪，外長要打前站，安排出訪的所有日程和細節。現在俄羅斯外長已訪問了北京，並且與中國領導人和外交部長進行會晤，俄羅斯外交部也公布，今年上半年普亭將訪華，正在籌備普亭訪華事宜，具體時間將及時宣布。

他說，那麼再來看川普訪華，美方說在5月14日到15日到北京舉行「具有里程碑意義」的高層會晤，但中國外交部的回應是，「雙方就此事保持著溝通」。由於川普已經因發動戰爭而推遲了訪華時間，現在中東戰火沒有熄滅，美伊談判也在僵局中，不排除美方再次推後，也不排除中方會另外安排時間。

他強調，再說了，俄羅斯的外長都到北京做前期準備了，而美國國務卿呢？魯比歐似乎分身乏術，還在美國、以色列、黎巴嫩的三方會談中忙碌。可見，普亭先於川普訪華，是很有可能的。

普亭 俄羅斯 川普

相關新聞

中日外交僵局 陸大使館再度示警「日本治安惡化」

中日關係惡化，大陸駐日本大使館17日再度發布公告，指稱日本社會治安環境持續惡化，示警在日大陸公民注意人身安全。

演練侵台？陸官媒駁漁船屢次大規模「軍事集結」東海 漁民：天方夜譚

去年12月至今年3月間，多家外媒接連披露，數以千計的大陸漁船屢次在東海集結，並排成數百公里的巨型海上長城，疑與侵台行動有關，這些漁船也被認為很可能屬於海上民兵。大陸官媒環球網17日突然發布長篇報導駁斥，批評外媒惡意炒作，並引述所謂「漁民」的說法稱「這不是天方夜譚嗎？」

上月三度遭恐怖威脅！陸駐日大使館首度公布「自衛隊員持刀闖入」照片

中國駐日本大使館16日公布使館3月3度遭恐怖威脅細節，除遭現役自衛隊員持刀闖入，還收到「殺光支那人」恐嚇信及炸彈威脅，中方向日本交涉近30次，但日本警方未重視，至今未查明真相，上述事件嚴重違反國際法，性質影響極其惡劣，質疑日警刻意淡化案件嚴重性，中國再次強烈敦促日方加快向中方作出負責任的交代。使館也首度公布自衛隊員翻牆闖入所持刀具照片，其長度約30厘米，遠超過日媒此前報導所稱的18厘米。

中國海軍77歲生日 40多艘艦艇將開放 數量、型號歷年之最

4月23日是解放軍海軍成立77周年紀念日。海軍將於23日前後在全中國十多個城市舉行軍營開放活動，40多艘現役艦艇將與公眾見面，多型艦艇為首次面向公眾開放。開放艦艇數量、型號均為歷年來海軍艦艇開放活動之最。

彭麗媛再這件穿「漢服」 陪越南第一夫人參觀大劇院

新華社報導，中國國家主席習近平夫人彭麗媛15日穿著「漢服」，和陪同來華進行國事訪問的越南國家主席蘇林夫人吳芳璃參觀中國國家大劇院。眼尖的網友發現，這不是彭麗媛第一次穿這套漢服，她在2024年的隨訪巴黎之旅，也曾穿這套漢服出席多個公開場合，時裝界人士紛表示「彭麗媛的穿著極具氣勢，具東方味而不濃烈」。

中越聯合聲明：支持中國依規加入CPTPP

越共總書記蘇林14至17日赴中國進行國是訪問。中越聯合聲明今天發布，雙方將積極推進人工智慧、半導體、高鐵等領域合作；越南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。