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彭麗媛再這件穿「漢服」 陪越南第一夫人參觀大劇院

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電
2024年5月6日，中國國家主席習近平夫人彭麗媛在巴黎應邀同法國總統馬克宏夫人共同參觀奧賽博物館。彭麗媛當時也穿著漢服。（ 新華社）
2024年5月6日，中國國家主席習近平夫人彭麗媛在巴黎應邀同法國總統馬克宏夫人共同參觀奧賽博物館。彭麗媛當時也穿著漢服。（ 新華社）

新華社報導，中國國家主席習近平夫人彭麗媛15日穿著「漢服」，和陪同來華進行國事訪問的越南國家主席蘇林夫人吳芳璃參觀中國國家大劇院。眼尖的網友發現，這不是彭麗媛第一次穿這套漢服，她在2024年的隨訪巴黎之旅，也曾穿這套漢服出席多個公開場合，時裝界人士紛表示「彭麗媛的穿著極具氣勢，具東方味而不濃烈」。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

新華社報導，彭麗媛和吳芳璃一同參觀歌劇院、虛擬現實創作空間和錄音工作室，了解大劇院在支持藝術創作、提供文化服務和開展國際文化交流等方面所做的工作。期間，還觀看中國民族舞劇排練和合唱團錄音，不時駐足交流。

彭麗媛表示，中越兩國山水相連、文化相通，人民相知相親，希望兩國文化機構和藝術家通過多種方式交流合作，增進兩國友誼和人民友好感情。吳芳璃衷心感謝彭麗媛的熱情周到安排，高度讚賞中國文化發展成就和藝術創新成果，表示願積極推動兩國文化藝術領域交流、促進越中友好。

中國國家主席習近平夫人彭麗媛15日和陪同來華進行國事訪問的越南國家主席蘇林夫人吳芳璃參觀中國國家大劇院。(新華社)
中國國家主席習近平夫人彭麗媛15日和陪同來華進行國事訪問的越南國家主席蘇林夫人吳芳璃參觀中國國家大劇院。(新華社)

彭麗媛 習近平 越南 漢服

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