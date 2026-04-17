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中國海軍77歲生日 40多艘艦艇將開放 數量、型號歷年之最

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電
054A型導彈護衛艦。(取材自海軍蕪湖艦政事兒)
054A型導彈護衛艦。(取材自海軍蕪湖艦政事兒)

4月23日是解放軍海軍成立77周年紀念日。海軍將於23日前後在全中國十多個城市舉行軍營開放活動，40多艘現役艦艇將與公眾見面，多型艦艇為首次面向公眾開放。開放艦艇數量、型號均為歷年來海軍艦艇開放活動之最。

大公報報導，北海艦隊、南海艦隊、東海艦隊日前相繼發布活動公告，052D型導彈驅逐艦、071型綜合登陸艦、綜合補給艦等多艘實力戰艦將與公眾如約相「艦」，預約成功民眾可登艦近距離感受大國底氣和硬核實力。

據報導，此次面向公眾開放的艦艇，除052D型、956型導彈驅逐艦，053H3型、054A型、056A型導彈護衛艦，081型掃雷艦，022型導彈艇，071型綜合登陸艦等多型現役戰鬥艦艇外，還包括綜合補給艦、遠洋航海訓練艦、海洋綜合調查船、綜合援潛救生船、醫院船等現役輔助艦船。開放地點包括大連、東營、青島、連雲港、泰州、南通、上海、寧波、舟山、寧德、廈門、汕頭、廣州、湛江、儋州、三亞等城市。

此次開放的許多艦艇都執行過亞丁灣護航、出國訪問和聯演聯訓等重大任務，其中多艘艦艇是首次靠泊命名省份或城市。屆時，公眾可以與海軍官兵面對面交流，體驗繩結、燈光、旗語等海軍特色文化。

北海艦隊在山東青島和遼寧大連組織艦艇開放活動。活動地點包括青島港三號碼頭、青島奧帆中心碼頭和遼寧大連。開放艦艇包括，在青島港三號碼頭的052D型導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、054A型導彈護衛艦蕪湖艦、903型綜合補給艦東平湖艦和926型綜合援潛救生船陽澄湖船；青島奧帆中心碼頭展出的艦艇有052D型導彈驅逐艦烏魯木齊艦和054A型導彈護衛艦濰坊艦；遼寧大連展出的艦艇包括人民海軍第一艘遠洋航海訓練艦鄭和艦、054A型導彈護衛艦鄂爾多斯艦和081型掃雷艦青州艦。

南海艦隊開放地點包括湛江、廣州、三亞、儋州，開放艦艇包括：056A型導彈護衛艦贛州艦、082Ⅱ型獵掃雷艦開平艦、南寧艦、烏倫古湖艦、崑崙山艦、054A型導彈護衛艦郴州艦、933型客貨運輸船南運830船等。東海艦隊將在汕頭、上海、寧波、舟山、泰州、南通、廈門等地舉行開放活動。

據悉，除艦艇開放外，海軍還將組織航空兵場站、軍港碼頭等軍營同步向社會開放。目前，各地艦艇開放活動預約通道正在陸續開啟，公眾可關注各戰區海軍、開放活動所在城市官方微信公眾號，按提示填寫相關信息，進行網上預約登記。

國防部新聞發言人蔣斌此前表示，今年全軍將有700多個單位組織2100餘場次軍營開放活動。其中，陸軍「劉老莊連」、「楊根思連」、「冰雕連」等英雄連隊，將在八一建軍節、抗美援朝紀念日等重大節日、紀念日期間面向社會公眾開放；海軍結合人民海軍成立紀念日開展艦艇開放、城艦共建等活動，展示多型主戰艦艇；空軍依託航空開放活動、「珠海航展」等平台，精心打造「逐夢藍天」國防教育品牌。

052D型導彈驅逐艦。(取材自海軍齊齊哈爾艦政事兒)
052D型導彈驅逐艦。(取材自海軍齊齊哈爾艦政事兒)

解放軍 海軍 艦艇

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