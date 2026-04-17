上月三度遭恐怖威脅！陸駐日大使館首度公布「自衛隊員持刀闖入」照片

中國駐日本大使館16日公布使館3月3度遭恐怖威脅細節，除遭現役自衛隊員持刀闖入，還收到「殺光支那人」恐嚇信及炸彈威脅，中方向日本交涉近30次，但日本警方未重視，至今未查明真相，上述事件嚴重違反國際法，性質影響極其惡劣，質疑日警刻意淡化案件嚴重性，中國再次強烈敦促日方加快向中方作出負責任的交代。使館也首度公布自衛隊員翻牆闖入所持刀具照片，其長度約30厘米，遠超過日媒此前報導所稱的18厘米。

中國駐日本大使館16日舉行新聞發布會，臨時代辦施泳向媒體介紹近段時間以來，駐日使館接連遭受到恐怖威脅情況。綜合新華社、央視新聞報導，施泳表示，3月5日自稱由前警察和前自衛隊隊員組成的組織向使館寄出恐嚇信，威脅稱將對使館發動襲擊。使館收到恐嚇信後報警，但日本警方未給予重視，未採取有力措施，至今沒有查明事實真相。

19天後，又發生自衛隊隊員村田晃大持刀翻牆闖入使館事件，中方緊急向日本外務省、警方提出嚴正交涉，有分析稱村田的行為嚴重違反「維也納外交關係公約」，但日本警方從最初以「非法侵入建築物」輕罪立案，到如今補充以「違反槍枝刀具法」的指控，始終迴避「持械」、「現役軍人」、「死亡威脅」等加重情節，這令人懷疑，日本警方刻意淡化案件嚴重性。

至3月31日又一名自稱「應急預備自衛官」的人，通過網路向使館發出恐怖威脅，稱其在使館內安裝了遠距離遙控炸彈。使館方面立即向警方報警，日本警方當天對使館展開了近兩個小時的排彈作業。

施泳指出，上述事件嚴重違反國際法，嚴重侵犯中國主權和尊嚴，威脅中方外交人員和外交機構館舍的安全，性質影響極其惡劣。日方未能切實履行應盡的國際法義務，未能有效保護中國使領館和外交人員的安全。現在距離我館收到恐怖威脅信件已超過40天，期間使館就系列恐怖威脅事件與日本警方交涉近30次，但相關案件調查始終未取得進展。

施泳強調，中方已反覆闡明嚴正立場和明確要求，再次強烈敦促日方加快查清案情，依法嚴懲涉案人員，向中方作出負責任的交代。採取有效措施保障中國駐日使領館館舍和人員安全，杜絕此類案件再次發生。

此外，中國駐日使館並公開此前村田闖館所持刀具的照片，照片顯示，村田翻牆闖入所持刀具長度約30厘米，遠超過日本媒體此前報導所稱的18厘米。

日本警察廳長官楠芳伸15日曾就相關事件在全國都道府縣警方的警備部長會議上曾表示，「當務之急是徹底確保外國公館相關設施的安全，防止再次發生此類事件，以回應國際信賴」。