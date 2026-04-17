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中共統戰部長籲民營經濟人士：踐行習近平「先富促共富」囑託

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共中央統戰部部長李幹傑近日向民營經濟代表人士表示，要深入踐行中共總書記習近平「先富促共富」的囑託。（截自央視）
中共中央統戰部部長李幹傑近日向民營經濟代表人士表示，要深入踐行中共總書記習近平「先富促共富」的囑託。（截自央視）

中共中央統戰部部長李幹傑近日向民營經濟代表人士表示，要自覺將企業發展融入國家發展大局，並要深入踐行中共總書記習近平「胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富」的囑託。

人民日報報導，民營經濟代表人士深入學習貫徹「十五五」規劃綱要和全國兩會精神專題宣講活動15日至16日在北京舉辦，中共中央政治局委員、中央統戰部部長李幹傑作動員講話。

李幹傑指出，「十五五」規劃是基本實現社會主義現代化進程中承前啟後的重要規劃。民營經濟代表人士要深入學習貫徹「十五五」規劃綱要和全國兩會精神，全面認識「十五五」時期大陸發展環境，準確理解「十五五」規劃政策取向，正確把握形勢任務，增強發展信心，用足用好政策機遇，堅定不移走高質量發展之路，自覺將企業發展融入國家發展大局，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業中發揮更大作用。

李幹傑表示，民營經濟代表人士要深入踐行習近平「胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富」的囑託，大力弘揚企業家精神，在厚植家國情懷上堅守本色，在完善公司治理上持續用力，在平穩有序傳承上下大功夫，在履行社會責任上擔當作為，為「十五五」時期經濟社會發展貢獻民企力量。

報導表示，本次活動由中央統戰部和全國工商聯共同舉辦，大陸全國約100名民營經濟代表人士參加。發改委、科技部、工信部等部門人員與專家學者作專題宣講。

北京 兩會 習近平

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