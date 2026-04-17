快訊

剴剴案社工遭判刑2年 他曝法官認定關鍵原因：有沒有具體作為

北部、東半部今明全面陰雨降溫 南北1差異「將是兩個世界」

速食南霸天「丹丹漢堡」又收一間！網友不捨：太突然了

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅見義外長談中東局勢：當務之急是推動美伊重回談判 尋求政治解決

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2026年4月16日，大陸外交部長王毅在北京會見義大利副總理兼外交部長塔加尼。 大陸外交部網站
2026年4月16日，大陸外交部長王毅在北京會見義大利副總理兼外交部長塔加尼。 大陸外交部網站

據大陸外交部發布消息，大陸外交部長王毅昨16日在北京會見義大利副總理兼外交部長塔加尼。王毅提到，今年以來，地緣衝突延宕，熱門議題激化，國際秩序和世界安全面臨嚴峻挑戰。中方願與義大利加強在國際和多邊事務中的溝通協調。塔加尼則表示，當前意中關係發展良好順暢。意方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策；義方高度重視中方在國際事務和聯合國等多邊平台的重要影響力，願同中方加強多邊溝通協調，共同維護世界和平穩定與發展。

消息稱，雙方就當前中東局勢交換了意見。王毅表示，中方一貫主張透過對話協商政治解決國際爭端，反對使用武力。美國和以色列伊朗的戰爭本不應發生，戰事延遲已對國際能源安全和荷莫茲海峽航道安全造成嚴重影響，當務之急是推動美伊重回談判，尋求政治解決。中方始終秉持客觀公正立場，一直積極致力於促進和止戰，支持巴基斯坦積極斡旋，願同各方保持溝通，繼續為此發揮建設性作用。

王毅表示，中義是全面戰略夥伴，雙方優勢互補，深化互利合作前景廣闊。去年10月，中義政府委員會聯席會議成功召開，全面整理、規劃雙邊各領域合作。中方願同義方落實兩國領導人重要共識，維持高層及各級交往勢頭，增進了解、加強互信、促進合作，推動中義關係維持健康穩定發展動能。

他說，今年以來，地緣衝突延宕，熱門議題激化，國際秩序和世界安全面臨嚴峻挑戰。中義都是珍視和平的文明古國，也是維護多邊主義的重要力量。中方願同義方加強在國際和多邊事務中的溝通協調，彰顯中意全面戰略夥伴關係的時代價值。

塔加尼表示，當前意中關係發展良好順暢。義方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方共同努力，密切交流對話，拓展互惠合作，推動加強義中全面戰略夥伴關係的行動計劃落地見效。當前國際情勢複雜多變，義方高度重視中方在國際事務和聯合國等多邊平台的重要影響力，贊同習近平主席為推動解決國際和地區熱點問題提出的主張倡議，願同中方加強多邊溝通協調，共同維護世界和平穩定與發展。

消息稱，雙方也就烏克蘭危機等議題交換了看法。

以色列 伊朗 習近平 王毅 中東 義大利

延伸閱讀

王毅同伊朗外長通話 稱「國際通行海峽航行自由與安全應得到保障」

義大利外長訪中 盼北京協助停止伊朗、烏克蘭戰爭

南韓防長見陸駐韓大使 籲陸發揮兩韓重啟對話建設性作用

美封鎖荷莫茲海峽 陸外交部批：危險和不負責任的行為

相關新聞

王毅見義外長談中東局勢：當務之急是推動美伊重回談判 尋求政治解決

據大陸外交部發布消息，大陸外交部長王毅昨16日在北京會見義大利副總理兼外交部長塔加尼。王毅提到，今年以來，地緣衝突延宕，熱門議題激化，國際秩序和世界安全面臨嚴峻挑戰。中方願與義大利加強在國際和多邊事務中的溝通協調。塔加尼則表示，當前意中關係發展良好順暢。意方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策；義方高度重視中方在國際事務和聯合國等多邊平台的重要影響力，願同中方加強多邊溝通協調，共同維護世界和平穩定與發展。

大陸經濟數據轉好 為何民眾實際體感有「溫差」？

「大陸經濟現在到底好不好？」、「大陸經濟是否開始好轉了？」這些問題是許多關注大陸經濟民眾的大哉問，但明顯的是大陸經濟也開始出現「溫差」，似乎正在上演台灣曾經走過的道路，數據亮麗，但民眾體感溫度似乎無感，這原因到底出在哪裡？

李貞秀遭民眾黨開除黨籍 陸委會梁文傑嘴角失守：蠻有戲劇性

陸配李貞秀先前就任立委時因雙重國籍、戶籍爭議，遭賴政府認定不具立委資格，並拒絕接受她的質詢，但最終她卻是因民眾黨內的茶壺風暴，被開除黨籍而下台。陸委會副主委梁文傑16日被問及此事時嘴角失守，表示「這些事情蠻有戲劇性的，國台辦本來說要幫陸配遮風擋雨，現在變成李貞秀要國台辦對黃國昌終身究責，這是蠻好玩的。」

受賄數額「特別巨大」 武漢封城時任市長周先旺被提起公訴

由於受賄數額特別巨大，武漢封城時任市長、湖北省政協原副主席周先旺被提起公訴。

多國政要接連訪中 北京很熱鬧…牛彈琴分析：釋放3訊號

在伊朗戰事持續、荷莫茲海峽未解封的背景下，近日俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、西班牙和越南高層幾乎同步展開訪華行程。具中國官媒色彩的「牛彈琴」指出，這反映各方希望中國在緩和局勢、推動和平方面扮演更積極角色。但也有中國學者指出，緩解中東危機的鑰匙在美國手裡。

南韓防長見陸駐韓大使 籲陸發揮兩韓重啟對話建設性作用

韓媒報導，南韓國防部長官安圭伯15日在首爾龍山區國防部辦公大樓會見大陸駐韓大使戴兵，雙方就中韓防務交流合作、半島及地區局勢等交換意見。其中，安圭伯呼籲陸方在兩韓問題上發揮建設性作用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。