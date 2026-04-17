王毅見義外長談中東局勢：當務之急是推動美伊重回談判 尋求政治解決

據大陸外交部發布消息，大陸外交部長王毅昨16日在北京會見義大利副總理兼外交部長塔加尼。王毅提到，今年以來，地緣衝突延宕，熱門議題激化，國際秩序和世界安全面臨嚴峻挑戰。中方願與義大利加強在國際和多邊事務中的溝通協調。塔加尼則表示，當前意中關係發展良好順暢。意方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策；義方高度重視中方在國際事務和聯合國等多邊平台的重要影響力，願同中方加強多邊溝通協調，共同維護世界和平穩定與發展。

消息稱，雙方就當前中東局勢交換了意見。王毅表示，中方一貫主張透過對話協商政治解決國際爭端，反對使用武力。美國和以色列對伊朗的戰爭本不應發生，戰事延遲已對國際能源安全和荷莫茲海峽航道安全造成嚴重影響，當務之急是推動美伊重回談判，尋求政治解決。中方始終秉持客觀公正立場，一直積極致力於促進和止戰，支持巴基斯坦積極斡旋，願同各方保持溝通，繼續為此發揮建設性作用。

王毅表示，中義是全面戰略夥伴，雙方優勢互補，深化互利合作前景廣闊。去年10月，中義政府委員會聯席會議成功召開，全面整理、規劃雙邊各領域合作。中方願同義方落實兩國領導人重要共識，維持高層及各級交往勢頭，增進了解、加強互信、促進合作，推動中義關係維持健康穩定發展動能。

他說，今年以來，地緣衝突延宕，熱門議題激化，國際秩序和世界安全面臨嚴峻挑戰。中義都是珍視和平的文明古國，也是維護多邊主義的重要力量。中方願同義方加強在國際和多邊事務中的溝通協調，彰顯中意全面戰略夥伴關係的時代價值。

塔加尼表示，當前意中關係發展良好順暢。義方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方共同努力，密切交流對話，拓展互惠合作，推動加強義中全面戰略夥伴關係的行動計劃落地見效。當前國際情勢複雜多變，義方高度重視中方在國際事務和聯合國等多邊平台的重要影響力，贊同習近平主席為推動解決國際和地區熱點問題提出的主張倡議，願同中方加強多邊溝通協調，共同維護世界和平穩定與發展。

消息稱，雙方也就烏克蘭危機等議題交換了看法。