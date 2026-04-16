闢謠媽祖遭指統戰工具 梁文傑：中共利用信仰統戰、非媽祖本身

針對近日有網民批評梁文傑「將媽祖視為統戰工具」，陸委會副主委兼發言人梁文傑16日於例行記者會上澄清，他所指的是中共利用台灣宗教信仰進行統戰，並非指媽祖本身是統戰工具，強調「這根本是兩回事」。

2026年白沙屯媽祖徒步進香已於12日深夜起駕。先前梁文傑於記者會表示，不只是媽祖，包括保生大帝、神農大帝、關帝爺等民間信仰，近年來都被中共作為對台統戰可利用的工具。相關言論被網友發至社群平台批評指，梁文傑認為「媽祖是中國的統戰工具」，為了政治鬥爭，可以無限上綱的扭曲所有事實、一切價值觀以及信仰。

對此，梁文傑回應，近期因白沙屯媽祖遶境，所以這個話題很熱。有一些網民說，他曾說媽祖、關公都是統戰工具，但當時記者會的原意，是指中共會利用台灣的媽祖與關公信仰等進行統戰操作，這跟媽祖本身是統戰工具「根本是兩回事」。

他進一步指出，台灣確實有部分媽祖廟受到對岸影響，並組織起來，奉福建湄洲媽祖為祖廟；部分關公廟也有類似情形。不過，「白沙屯媽祖並不在這些組織裡面」。

梁文傑最後強調，他必須再澄清一下，中共會利用台灣的各種宗教信仰、組織管道與可能場域進行統戰，這是陸委會長期提醒的重點，但「並不是說媽祖本身是統戰工具」。