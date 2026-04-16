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西班牙總理訪陸後 北京：加強戰略對接深化合作

中央社／ 記者李雅雯上海16日電

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）4年內4度訪問中國。中國商務部今天表示，桑傑士訪問中國期間，雙方簽署兩份合作備忘錄，將持續加強戰略對接、深化產供鏈合作。

中國商務部今天下午召開例行記者會，由發言人何亞東主持。

據中國商務部記者會實錄，有媒體提問，桑傑士於11至15日期間訪問中國，這是他4年內第4度到訪，在桑傑士訪問期間，雙方有無在經貿領域達成合作。

何亞東回應，中國、西班牙近年經貿關係穩定發展，2025年雙邊貿易額超過550億美元（約新台幣1.74兆元），年增率近10%，高技術、高附加價值產品占比持續提升；雙向投資存量近110億美元，產供鏈合作持續加深。

他說，在中國國務院總理李強、桑傑士共同見證下，中國商務部與西班牙經濟、貿易與企業部門在14日下午簽署「共用大市場．出口中國」與加強經濟合作和促進可持續投資等兩份合作備忘錄（MOU）；15日上午召開中、西創新企業交流會，有100多名企業代表與會。

何亞東強調，雙方將加強戰略對接和政策溝通，持續深化產供鏈合作，打造更多互利共贏項目。下一步將落實好兩國領導人達成的重要經貿共識，加強經貿政策對話，發揮經貿機制和企業交流平台作用，推動務實合作。

桑傑士於14日會晤中國國家主席習近平，桑傑士在這場會晤上指出，期待加強貿易、投資、新能源等領域合作與促進人文交流。

有媒體評論，桑傑士正試圖將西班牙定位為北京與歐盟之間的橋梁，歐盟此時正與美國關係顯露緊張跡象，桑傑士有望透過這趟訪問，鞏固馬德里與北京的關係；北京也會看重馬德里面對美國時所展現出的自主性與抗衡態勢。

歐盟 李強 習近平

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