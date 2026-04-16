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受賄數額「特別巨大」 武漢封城時任市長周先旺被提起公訴

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
由於非法收受他人財物，數額特別巨大，武漢封城時任市長、湖北省政協原副主席周先旺被提起公訴。（新京報）
由於非法收受他人財物，數額特別巨大，武漢封城時任市長、湖北省政協原副主席周先旺被提起公訴。（新京報）

由於受賄數額特別巨大，武漢封城時任市長、湖北省政協原副主席周先旺被提起公訴。

央視新聞報導，4月16日大陸最高人民檢察院披露，湖北省政協副主席周先旺涉嫌受賄案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對周先旺作出逮捕決定，並指定由河南省商丘市人民檢察院審查起訴。商丘市人民檢察院已向商丘市中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人周先旺享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。

檢察機關起訴指控，周先旺利用擔任湖北省恩施土家族苗族自治州委副書記、州長，湖北省商務廳黨組書記、廳長，湖北省黃石市委書記，湖北省政府黨組成員、副省長，湖北省武漢市委副書記、副市長、代市長、市長，湖北省政協黨組成員、副主席，湖北省政協副省級領導幹部等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

周先旺生於1962年11月，湖北建始人，長期在湖北工作，歷任建始縣副縣長、宣恩縣長、恩施州長、黃石市委書記、湖北副省長、武漢市長、湖北政協副主席等職。周先旺在武漢爆發新冠肺炎疫情初期擔任市長，與當時的武漢市委書記馬國強、湖北省長王曉東和湖北省委書記蔣超良被指疫情應對不力，合稱「湖北F4」；其中蔣超良和周先旺去年先後落馬。

2023年1月，湖北省政協換屆，周先旺不再擔任副主席職務，直至2025年7月被查。今年1月，他被通報開除黨籍和公職（雙開）。

武漢 央視 大陸

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