20名中國學者抵西雅圖遭美拒入境 陸外交部：加強安全意識

大埔宏福苑大火獨立委員會15日舉行第12場聽證會，由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。聽證會上播出一名住戶向接線生方999報案中心求助的錄音，但接線生未將電話接駁至消防，最後一句是「你有需要再打來啦」後掛線。聽證會披露求助者最終離世，聽證會公眾轉播室此時傳來陣陣嘆氣聲。

2026-04-16 14:15