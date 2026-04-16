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20名中國學者抵西雅圖遭美拒入境 陸外交部：加強安全意識

中央社／ 北京16日電
西雅圖機場示意圖。 美聯社
西雅圖機場示意圖。 美聯社

中國外交部今天表示，近日有約20名中國學者持簽證赴美國參加學術會議，但在西雅圖機場遭美國海關與邊境保護局執法人員盤查後拒絕入境，該部提醒中國赴美人員要「增強安全防範意識」，且避免從同一機場入境。

美中關係競爭難解之下，中國外交部「領事直通車」微信公眾號今天指稱，約20名中國學者日前持有效合法簽證前往美國參加學術會議，在美國西雅圖機場遭海關與邊境保護局（CBP）執法人員「無理盤查」並被拒絕入境。

中國外交部聲稱，由於西雅圖塔科馬（Seattle-Tacoma ）國際機場「連續發生針對中國學者『惡意盤查滋擾』」情況，中國外交部和中國駐美國使領館提醒近期擬赴美人員「增強安全防範意識」，避免從該機場入境，同時應提前詳細瞭解美國入境規定，做好各項準備。

中國外交部最後表示，如遇美方執法人員盤查，應「冷靜理性應對」。

公眾號 簽證 外交部

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