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南韓防長見陸駐韓大使 籲陸發揮兩韓重啟對話建設性作用

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
南韓國防部長官安圭伯（左）15日在首爾會見大陸駐韓大使戴兵。（陸駐韓使館網站）
南韓國防部長官安圭伯（左）15日在首爾會見大陸駐韓大使戴兵。（陸駐韓使館網站）

韓媒報導，南韓國防部長官安圭伯15日在首爾龍山區國防部辦公大樓會見大陸駐韓大使戴兵，雙方就中韓防務交流合作、半島及地區局勢等交換意見。其中，安圭伯呼籲陸方在兩韓問題上發揮建設性作用。

據韓聯社，安圭伯與戴兵提到，今年1月，兩國領導人達成將2026年作為「韓中關係全面恢復元年」的重要共識，並表示將為推動兩國防務交流合作順利開展，加強協調配合。

據北京日報客戶端，戴兵表示，去年底、今年初，中韓元首2個月時間實現互訪，推動雙邊關係開闢新局面，兩國國防領域交流也呈現恢復發展勢頭。中方願同韓方共同努力，通過軍方互訪交流、合作機制升級等持續積累軍事互信。

另外，戴兵也提到，感謝韓方基於人道主義和中韓友好協助移交，在韓中國人民志願軍烈士遺骸，特別是對第13批烈士遺骸移交工作做出精心安排。

韓聯社另指出，安圭伯介紹了韓方為實現韓半島和平共處、恢復韓朝（南北韓）互信，並重啟對話所作出的努力，並呼籲中方發揮建設性作用。戴兵贊同中韓關係、防務交流合作的重要性，以及兩國保持密切溝通的必要性。

中方 大陸 國防部

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