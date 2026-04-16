宏福苑罹難者999求助錄音 最終未轉消防 聽證會傳嘆息聲

大埔宏福苑大火獨立委員會15日舉行第12場聽證會，由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。聽證會上播出一名住戶向接線生方999報案中心求助的錄音，但接線生未將電話接駁至消防，最後一句是「你有需要再打來啦」後掛線。聽證會披露求助者最終離世，聽證會公眾轉播室此時傳來陣陣嘆氣聲。

對此黃思律供稱，當日消防處共接獲373個求助個案，其中大部分由警方999報案中心轉駁，因線路塞車曾等候15分鐘。

綜合香港01、文匯等港媒報導，聽證會播出宏昌閣一名17樓的女士求助，通話為時約1分23秒，求助者稱「我現在在廁所，出不去，太多煙」，999接線生則重複問對方「需否消防帶你走？」求助者稱「我出不來」，接線生問：「怎麼會出不來，你在廁所。」求助者說，因門口太大煙。999接線生沒問所住單位 最後以「你有需要再打來啦」作結。

999接線生此時才問求助者所住樓層，但沒問及其所住單位，並在講及「你有需要再打來啦」便掛線。

代表宏福苑火災獨立委員會的資深大律師杜淦堃15日出席聽證會，揭露火災當日因多人報案，由警方999報案中心接駁至消防通訊中心（FSCC）的線路出現塞車，部分個案需等候15分鐘才能轉駁至消防，亦披露負責「把關」的報案中心接線生五度詢問求助居民需否消防員協助後，沒接駁至消防，最終婆婆罹難。

黃思律回應，當日已動員80名非前線人員成立支援中心，額外開設18條接線，用盡所有資源，但同意人手、硬件及技術方面均有改善空間。

除線路塞車，杜淦堃表示，統計警方的求助電話紀錄，平均通話時間3分24秒，扣除等候轉駁FSCC時間，估計消防與報案人溝通約兩分鐘；他同時展示一份指引，列出「電話接通後，調派員應於最短時間內從報案人口中取得所需資料。而大多數情況下需時不應超過一分鐘……」，質疑FSCC通話時間不符指引。

杜淦堃最後披露，該求助人最終離世，「救不回」。他指，似乎當時棚架的火已蔓延至17樓，而當時該通話無接駁至消防，詢問是否與警方守則相違？消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律指沒看過該守則，但認為做法不恰當，「佢可以做得更好」，又說以往無聽過類似做法。黃同意，求助人不知道自己是否危險，故接線生不應問他是否危險。

杜指出，明白不是經常出現此情況，惟做法是絕對不正確和不理想，又指類似的通話不止一通。