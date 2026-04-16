宏福苑聽證 辨認組：5度上樓徹底搜查 無證據死者多於168人

大埔宏福苑火災獨立委員會15日繼續舉行聽證會。警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管鄭嘉俊強調，團隊在行動中幾乎每一寸地方都經過檢查，無證據證明火災死者人數多於已公布的168人。

綜合文匯報、明報報導，DVIU鄭嘉俊表示，團隊的搜查工作非常徹底，舉例有一具遺體是經過五度上樓，搬走所有瓦礫和傢俬、從灰燼中找出碎骨才成功尋獲。對於坊間猜測「實際死亡人數多於168人」，他指不能百分百否定其可能性，強調辨認組已搜查每一寸地方，哪怕發現非人類的動物組織，也會一併收集，盡力確保沒有遺留，因此以他的理解，不會多於168名死者。

鄭嘉俊舉例，第168號遺骸是由DVIU重返現場5次找到，組員用了不同方式，包括將單位內瓦礫、已燒毀的櫈、檯、電視櫃、雪櫃全面搬離單位，再在單位內灰燼篩出碎骨和植牙，形容「在同事努力下才找齊所有失蹤者」。鄭又稱，DVIU的「尋回小組」每當找到遺骸，在現場會記錄及拍照，包括記錄當時狀況、在哪裡找到，身上如有眼鏡、手表、戒指等飾物都會記錄。

DVIU檢取了74個懷疑遺體或遺骸樣本，鄭嘉俊稱經化驗後最終確認當中包括61名死者。他解釋，過程先經化驗，排除當中不包含動物組織的12個樣本，以及兩個樣本為動物組織，餘下只有60個才屬真正遺體或遺骸。

鄭嘉俊強調，「只要現場找到相信是遺骸的物質，都會確保不會遺漏」，除有親屬報案失蹤的死者，一些沒被人查詢過的死者，DVIU亦找到。