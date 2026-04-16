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多國政要接連訪中 北京很熱鬧…牛彈琴分析：釋放3訊號

世界日報／ 中國新聞組／北京16日電
正值中東戰況緊張之際，中國國家主席習近平（右）14日會見到訪的阿聯阿布達比王儲哈立德，提出4點主張。（新華社）
正值中東戰況緊張之際，中國國家主席習近平（右）14日會見到訪的阿聯阿布達比王儲哈立德，提出4點主張。（新華社）

在伊朗戰事持續、荷莫茲海峽未解封的背景下，近日俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、西班牙和越南高層幾乎同步展開訪華行程。具中國官媒色彩的「牛彈琴」指出，這反映各方希望中國在緩和局勢、推動和平方面扮演更積極角色。但也有中國學者指出，緩解中東危機的鑰匙在美國手裡。

星媒「聯合早報」分析，美國和以色列2月底聯手襲擊伊朗，伊朗為報復而攻擊其他波灣國家的美軍設施，阿聯等國遭池魚之殃，且是受伊朗襲擊最嚴重的波灣國家，能源設施、工業基地、民用設施等被攻擊，其中還包含中國融資設施。

新華社報導，中國國家主席習近平14日與阿聯阿布達比王儲哈立德會面時，就維護和促進中東和平穩定提出四點主張：堅持和平共處原則、堅持國家主權原則、堅持國際法治原則、堅持統籌發展和安全。

習近平同天與西班牙首相桑切斯會面時強調，當今世界亂象叢生，面臨公理和強權的較量；反對世界倒退回叢林法則，共同捍衛真正的多邊主義。法新社報導，桑切斯會後在記者會上表示，中國可在解決中東戰爭上發揮重要作用。西班牙是反對美以軍事行動立場最堅定的歐洲國家之一，甚至還對涉伊朗戰爭的美國戰機關閉領空。

具新華社背景的新媒體「牛彈琴」昨發文指出，最近北京很熱鬧，有很多外國政要訪華，至少釋放了三個信號：第一，體現了對中國的特別看重與特別期待。第二，對中國機遇的努力抓取，開放的中國不一般。第三，彰顯了中國更懂得尊重人，擅長合作共贏。

「牛彈琴」稱，中國是過去40年最遵守國際規則、珍愛和平、重視發展的大國，「當世界風高浪急，人們會本能地尋找那個最穩的碼頭」。而對比川普總統上任後，以美國優先的策略，中國是「希望與世界共繁榮，歡迎其他國家搭中國發展的便車」。

另據聯合早報訪問上海國際問題研究院中東研究中心主任金良祥分析，阿聯高層顯然寄希望於中國在勸和促談方面發揮更大作用。但「緩解當前危機的鑰匙在美國手裡」，當中有兩大關鍵：一是美國能否約束以色列的行為？二是美國能否給伊朗看到希望，例如取消制裁等措施。

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