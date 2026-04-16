鄭習會後…陸國台辦副主任現身兩岸青年活動 喊話兩岸交流往來正常化

鄭習會後，一場大型兩岸青年交流活動16日上午在湖南長沙登場，大陸國台辦副主任趙世通致詞時指出，實現兩岸交流往來正常化常態化，是兩岸同胞的共同期盼，符合兩岸同胞的利益福祉。

「2026海峽兩岸（湖南）青年交流發展大會」16日上午在長沙開幕，大陸國台辦副主任趙世通、湖南省委常委隋忠誠等官員出席；大陸全國台企聯會長李政宏，前台北縣長、旺旺集團副董事長周錫瑋，中國國民黨中常委、青工總會總會長鄭任宗，中國國民黨中常委、財團法人二十一世紀基金會副董事長高思博等400餘名來自兩岸的青年與相關人士參加。

趙世通表示，這場活動在中共中央和習近平總書記邀請中國國民黨主席鄭麗文女士率團到大陸訪問後舉行，具有特殊的意義。中共中央台辦受權發布了10項政策措施，台灣民眾、尤其是青年給予了高度評價，這些都再次證明「要和平、要發展、要交流、要合作」是台灣社會主流民意，守護好、建設好中華民族共同家園的滾滾洪流，誰也阻擋不了。

他表示，第一，兩岸青年要把握歷史大勢，努力推動兩岸關係重回和平發展的康莊大道。中華文明歷經數千年而綿延不絕，迭遭憂患而經久不衰，關鍵在於中華民族始終有著「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」的信念，團結統一是福、分裂動盪是禍。一個堅強統一的國家，始終是包括台灣同胞在內的全體的中華兒女的命運所繫，台獨意味著戰爭，和平統一最符合兩岸人民的共同利益，也有利於世界和平發展和人類文明進步。希望兩岸青年旗幟鮮明的反對台獨分裂和外來干涉。

第二，趙世通表示，實現兩岸交流往來正常化常態化，是兩岸同胞的共同期盼，符合兩岸同胞的利益福祉。無論國際形勢，台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近走到一起的大潮流不會改變。他希望青年勇敢走在兩岸交流合作融合發展的前列。第三，他指出，今年是孫中山先生誕辰160周年，振興中華，國家統一是他的畢生追求，經過百年奮鬥，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，中國式現代化邁出堅實步伐，一個日新月異蓬勃向上的祖國張開雙臂，熱烈歡迎廣大台灣青年投身其中。

隋忠誠則指出，我們將認真落實中央台辦最新發布的十項促進兩岸合作的政策措施，持續深化湘台交流合作，「在此我向廣大台灣同仁發出邀約」，我們熱情歡迎台灣青年來湖南求學深造、來湖南創業就業、來湖南互動交流、來湖南暢遊打卡、來湖南安居生活。隋忠誠表示，我們將全面落實中央惠台利民政策、組合省便利台胞在湘生活的各項政策措施，為台灣青年在湖南生活安居，提供從子女教育、就業創業等全鍊條保障。

值得一提的是，大會結合「智匯瀟湘 才聚湖南」高校畢業生留湘來湘就業創業專場招聘活動，面向兩岸青年發布覆蓋一、二、三產業共955個就業職缺，計畫招聘5,731人。其中有將近三分之一的職缺，月薪超過人民幣1萬元（約合新台幣4.6萬元）。