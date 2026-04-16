聯合國關切藝術家高兟案批刑法溯及既往 籲北京放人

聯合國今天對被拘押的中國藝術家高兟受審表示關切，並呼籲北京釋放所有因和平行使權利而遭拘押的人士。高兟曾創作諷刺毛澤東的作品。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署發言人馬甘戈（Seif Magango）聲明表示：「我們對知名當代藝術家高兟因『侮辱英烈』罪名受審感到關切，而相關指控涉及他在十多年前創作的諷刺雕塑，但這項罪名是在他作品完成後才被納入法律。」

他說：「此案引發對刑法溯及既往適用的疑慮，以及利用刑事處罰打壓藝術表達等問題，這削弱法治中的合法性原則。」

69歲的高兟2022年移居美國，2024年8月在返回中國期間，被拘押在其北京郊區的工作室。

聯合國人權事務高級專員公署對於高兟在拘押期間健康惡化的報導表示關切，並敦促當局立即無條件釋放他。

馬甘戈表示，對高兟的不公開審判已於3月30日結束，目前仍在等待判決，期間持續被拘押。

他的妻子與具美國公民身分的7歲兒子也被禁止離境，聯合國人權事務高級專員公署呼籲解除這項出境限制。

高兟與胞弟高強在2000年代初期因涉及敏感政治議題的藝術作品而成名，包括文化大革命、天安門事件，以及毛澤東的歷史影響。

馬甘戈表示：「至關重要的是，這次釋放應為無條件，並解除對他及妻子一切相關限制，包括行動與言論自由，且不應再受到監控。」

他還說：「我們也敦促中國立即、無條件釋放所有因和平行使權利而被拘押的人士，包括那些依據模糊且過於廣泛的『煽動顛覆』與『尋釁滋事』條款被拘留的人。」