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對陸高鐵有濃厚興趣…越共總書記蘇林 從北京乘高鐵赴廣西參訪

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
越南國家主席、越共總書記蘇林（右）15日和大陸國家主席、中共總書記習近平會晤。（新華社）
越南國家主席、越共總書記蘇林（右）15日和大陸國家主席、中共總書記習近平會晤。（新華社）

繼到訪雄安新區之後，越共總書記、越南國家主席蘇林選擇乘坐高鐵到廣西參訪。據新華社客戶端報導，蘇林16日上午乘高鐵離開北京，啟程前往廣西，繼續在中國大陸的訪問行程。越南至今未採用中國的高鐵技術。

繼14日搭乘「復興號」高鐵赴雄安新區參訪後，蘇林赴廣西再度選擇乘坐高鐵。此訪期間，蘇林2度選擇乘坐中國高鐵，充分體現了對中國大陸高鐵建設發展的濃厚興趣。

據報導，從北京到廣西的高鐵途經河北、河南、湖北、湖南等多個省份，里程逾2,400公里，車程約10小時，沿途可領略中華大地的無限風光，感受中國式現代化的萬千氣象。

廣西是中國大陸唯一與越南陸海相連的省區，素有「打開門就是越南，走兩步就進亞細亞安（東協）」之說，是中越兩國交流合作以及中國與亞細安開放合作的前沿窗口。

大陸國家主席習近平15日與到訪的蘇林舉行會談時強調，捍衛社會主義制度和共產黨執政地位，是中越兩黨最大的共同戰略利益，要保持戰略清醒。蘇林則表示，希望雙方加強政治互信和戰略協調。

這是蘇林4月7日當選越南國家主席後首次出訪，他上次訪陸是在2024年8月。分析指出，蘇林此次訪陸，凸顯越南在中美之間尋求戰略平衡。應習近平邀請，蘇林14日上午抵達北京，開始對中國大陸進行為期4天國事訪問。

值得注意的是，越南至今為止，並未採用中國大陸的高鐵技術，越南首條跨區域高鐵「河內—廣寧」的建設‌，該項目由越南本土企業VinFast資金主導，德國西門子提供資金。

不過，‌大陸與越南在鐵路互聯互通方面，正積極推進多項合作提供技術支持‌，主要集中在‌跨境標準軌鐵路‌項目上，老街—河內—海防鐵路‌（連接中國雲南與越南北部港口）；‌同登—河內鐵路‌；‌芒街—下龍—海防鐵路‌（終點對接廣西東興，已接入中國大陸高鐵網）‌，上述線路皆採用‌1,435毫米標準軌‌，與大陸的鐵路網完全相容，未來可實現‌跨境貨運無縫對接‌，無需換裝‌。

習近平 雲南 大陸 越南 蘇林 高鐵

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