王毅同伊朗外長通話 稱「國際通行海峽航行自由與安全應得到保障」

新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅15日與伊朗外長阿拉格齊通電話。王毅表示，伊朗作為荷莫茲海峽沿岸國家的主權安全和合法權益應得到尊重和維護，同時，國際通行海峽的航行自由與安全也應得到保障。阿拉格齊則表示，期待中方為促和止戰發揮積極作用。

報導稱，阿拉格齊通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，表示伊方願通過和平談判方式，繼續尋求理性、現實的解決方案。伊方高度贊賞中方一直以來為推動局勢緩和降溫所做努力，期待中方為促和止戰發揮積極作用。

王毅表示，中方一如既往支持伊朗維護自身主權安全和國家尊嚴。大陸國家主席習近平鄭重提出關於維護和促進中東和平穩定的四點主張，為化解危機貢獻了中國方案。當前局勢來到戰和轉換的關鍵階段，和平窗口正在打開。

王毅表示，中方支持維持停火和談判勢頭，符合伊朗人民根本利益，也是區域國家和國際社會共同期盼。伊朗作為荷莫茲海峽沿岸國家的主權安全和合法權益應得到尊重和維護，同時，國際通行海峽的航行自由與安全也應得到保障，努力恢復海峽的正常過航是國際社會的一致呼聲。

他最後強調，中方願本著習近平四點主張精神，繼續推動局勢緩和，促進區域國家改善關系，為最終實現中東地區持久和平穩定發揮建設性作用。

大陸外交部發言人郭嘉昆15日表示，中方認為，只有實現全面停火止戰，才能從根本上為緩和海峽局勢創造條件。中國敦促各方恪守停火安排，聚焦對話和談大方向，以實際行動推動地區局勢緩和，儘早恢復海峽通行正常。

另據路透報導，中國向伊朗提供軍事支持，美國總統川普表示如果發現中國向伊朗提供武器，美將對中國大陸加徵50%關稅。