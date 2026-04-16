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巴拿馬港口爭議升溫 北京施壓2航商停止港口營運

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
巴拿馬港口所有權爭議持續延燒，英媒指出，大陸已要求馬士基和地中海航運公司停止在巴拿馬運河營運港口。圖為馬士基貨輪。路透
巴拿馬港口所有權爭議持續延燒，英媒指出，大陸已要求馬士基和地中海航運公司停止在巴拿馬運河營運港口。圖為馬士基貨輪。路透

巴拿馬港口爭議升溫，大陸政府持續透過監管與市場手段釋出壓力訊號。英媒指出，大陸已要求馬士基和地中海航運公司停止在巴拿馬運河營運港口。

英國金融時報引述消息人士報導，大陸發改委三月在與馬士基和地中海航運代表的會談中，要求這兩家公司應立即退出巴拿馬運河營運港口的經營，不得從事損害大陸企業利益的非法活動，並應遵守商業道德和國際規則。

美國總統川普曾表示，反對大陸掌控巴拿馬運河，去年香港首富李嘉誠旗下長江和記與貝萊德牽頭的財團達成協議，將出售在廿三個國家的四十三個港口權益，包括位於巴拿馬運河的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港，引發大陸政府介入。

巴拿馬最高法院今年一月裁定，長江和記藉巴拿馬子公司經營運河兩座碼頭的特許經營權合約違憲，巴拿馬政府隨後接管兩港口，並暫交丹麥航運公司馬士基和總部位於瑞士的地中海航運營運，授權為期十八個月。

大陸政府對此表達強烈不滿，接連採取一系列回應措施，透過監管與市場手段釋出壓力訊號，包括航運巨頭中遠海運暫停在巴拿馬巴爾博亞港的服務，大陸交通運輸部分別約談馬士基及地中海航運相關負責人。巴拿馬外交部長艾查也提到，大陸加強檢查及扣押懸掛巴拿馬國旗的船隻。

美國ＣＮＢＣ引述分析指，這場爭端將持續，可能進一步加劇美中關係緊張，而雙邊關係原本就已因過去一年的關稅緊張局勢、北京收緊對稀土出口的控制、台灣相關爭議，以及華盛頓對科技出口的限制而出現裂痕。

美國 金融時報 香港

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