中國區總裁：特斯拉上海超級工廠「可造機器人」

特斯拉上海超級工廠為該公司最大生產基地，未來具備製造人形機器人潛力。特斯拉中國區總裁王昊十四日表示，該廠的製造效率與創新能力，將推動執行長馬斯克加速實現相關技術商業化願景。

新浪財經報導，王昊指出，上海超級工廠可能成為量產仿人形態與運動模式機器人的「金鑰匙」。他表示，與其他特斯拉工廠一樣，上海超級工廠能承擔製造包括機器人在內的所有新產品重要職責，並稱，將滿懷信心迎接機器人新時代到來。

這是特斯拉高層首度公開提及，上海工廠可能用於製造人形機器人，亦為馬斯克設定的新戰略重點之一。

馬斯克過去指出，特斯拉在人工智慧與自動駕駛領域的優勢，足以支撐公司較高的市場估值。今年一月，在公布去年業績與交付表現疲弱後，特斯拉表示正由以硬體為核心的企業，轉型為實體人工智慧公司。馬斯克當時宣布，將停止生產Model S與Model X，並把位於加州佛利蒙的工廠改造為人形機器人生產基地。不過，該公司目前尚未正式銷售人形機器人「Optimus」。

分析師指出，大陸在供應鏈與規模方面具優勢，有助生產具成本效益的零組件。馬斯克去年十二月亦曾在社群平台肯定大陸機器人製造商，並預測其將與特斯拉共同主導全球市場。

數據顯示，去年上海超級工廠生產約八十五萬輛汽車，供應大陸市場及出口，占特斯拉全球總產量約百分之五十二；同年特斯拉全球總產量年減百分之八點六，至一六三萬輛。