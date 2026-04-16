聽新聞
0:00 / 0:00

中國區總裁：特斯拉上海超級工廠「可造機器人」

聯合報／ 記者林宸誼張鈺琪／綜合報導
特斯拉大陸高階主管首次公開提及上海工廠可能用於製造人形機器人。圖為特斯拉人形機器人與特斯拉電動車在福建廈門舉行的第25屆投資洽談會中展出。（中新社）
特斯拉大陸高階主管首次公開提及上海工廠可能用於製造人形機器人。圖為特斯拉人形機器人與特斯拉電動車在福建廈門舉行的第25屆投資洽談會中展出。（中新社）

特斯拉上海超級工廠為該公司最大生產基地，未來具備製造人形機器人潛力。特斯拉中國區總裁王昊十四日表示，該廠的製造效率與創新能力，將推動執行長馬斯克加速實現相關技術商業化願景。

新浪財經報導，王昊指出，上海超級工廠可能成為量產仿人形態與運動模式機器人的「金鑰匙」。他表示，與其他特斯拉工廠一樣，上海超級工廠能承擔製造包括機器人在內的所有新產品重要職責，並稱，將滿懷信心迎接機器人新時代到來。

這是特斯拉高層首度公開提及，上海工廠可能用於製造人形機器人，亦為馬斯克設定的新戰略重點之一。

馬斯克過去指出，特斯拉在人工智慧與自動駕駛領域的優勢，足以支撐公司較高的市場估值。今年一月，在公布去年業績與交付表現疲弱後，特斯拉表示正由以硬體為核心的企業，轉型為實體人工智慧公司。馬斯克當時宣布，將停止生產Model S與Model X，並把位於加州佛利蒙的工廠改造為人形機器人生產基地。不過，該公司目前尚未正式銷售人形機器人「Optimus」。

分析師指出，大陸在供應鏈與規模方面具優勢，有助生產具成本效益的零組件。馬斯克去年十二月亦曾在社群平台肯定大陸機器人製造商，並預測其將與特斯拉共同主導全球市場。

數據顯示，去年上海超級工廠生產約八十五萬輛汽車，供應大陸市場及出口，占特斯拉全球總產量約百分之五十二；同年特斯拉全球總產量年減百分之八點六，至一六三萬輛。

特斯拉 上海 馬斯克

延伸閱讀

今年北京機器人半馬有新看頭！阿里、榮耀將攜首款具身機器人征戰

SpaceX與OpenAI將掛牌、台灣供應鏈成全球樞紐！00400A包牌 法人：看好AI與太空雙利多

經濟日報社論／美中在AI競賽的決勝關鍵

上海加碼AI安全 打造智能經濟

相關新聞

中越合作 習近平：維護政治安全擺首位

中越最高領導人昨在北京會晤，雙方簽署關於黨際、公安、產供鏈合作等十餘分合作文件。大陸領導人習近平表示雙方要加快構建更高水準具有戰略意義的中越命運共同體，把維護政治安全擺在首位，並優先推進基礎設施互聯互通。越南領導人蘇林形容自己此次訪問大陸反映出「鄰里越走越親」，並指將堅定把發展與大陸關係作為越南的客觀需要、戰略選擇和頭等優先。

緊跟川普 俄外長：普亭上半年訪陸

大陸國家主席習近平昨在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，並堅定維護和踐行多邊主義。拉夫羅夫在會後召開記者會透露，俄羅斯總統普亭將於上半年訪陸，並稱俄國可彌補大陸因中東戰事導致的能源缺口，且俄中準備好為美伊談判提供外部支持。

衝擊美企 外媒：陸擬限制出口太陽能設備

外媒報導，大陸官員已經與太陽能電池設備供應商進行初步磋商，正在考慮限制向美國出口最先進的技術。此類舉措一旦實施，可能衝擊美國企業相關投資，並拖慢太陽能驅動的太空計算領域競爭進程。

中國區總裁：特斯拉上海超級工廠「可造機器人」

特斯拉上海超級工廠為該公司最大生產基地，未來具備製造人形機器人潛力。特斯拉中國區總裁王昊十四日表示，該廠的製造效率與創新能力，將推動執行長馬斯克加速實現相關技術商業化願景。

巴拿馬港口爭議升溫 北京施壓2航商停止港口營運

巴拿馬港口爭議升溫，大陸政府持續透過監管與市場手段釋出壓力訊號。英媒指出，大陸已要求馬士基和地中海航運公司停止在巴拿馬運河營運港口。

美伊可能本周再談判 大陸外交部呼籲全力避免戰端重啟

針對美國與伊朗可能於本周再次舉行談判，大陸外交部郭嘉昆15日表示，大陸歡迎一切有助於停火止戰的努力，同時讚賞巴基斯坦促成美伊臨時停火並發揮了公正平衡的斡旋作用。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易的停火勢頭，堅持通過政治外交途徑解決爭端。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。