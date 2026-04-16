緊跟川普 俄外長：普亭上半年訪陸

大陸國家主席習近平昨在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，並堅定維護和踐行多邊主義。拉夫羅夫在會後召開記者會透露，俄羅斯總統普亭將於上半年訪陸，並稱俄國可彌補大陸因中東戰事導致的能源缺口，且俄中準備好為美伊談判提供外部支持。

拉夫羅夫應大陸外長王毅邀請於十四至十五日訪陸，此行被認為是為普亭今年訪問北京進行前期協調。

俄國「新聞報」昨日引述兩名熟悉出訪籌備工作的消息人士報導，普亭最可能在五月下旬訪問大陸，初步討論的日程落在五月十八日那周，這意味著普亭的行程可能緊跟著美國總統川普推遲至五月十四至十五日的中國行。

這將是普亭今年首次出訪，今年他計畫訪陸兩次，他已接受出席十一月深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會的邀請。

新華社報導，習近平昨在會見時請拉夫羅夫轉達對普亭的誠摯問候，並指今年面對變亂交織的國際形勢，中俄關係的穩定性和確定性尤為寶貴。他強調，面對百年未有之大變局，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，維護全球南方國家團結，體現大國和聯合國安理會常任理事國的責任擔當。

習近平並稱雙方要保持戰略定力，「彼此信任、相互支持、共同發展」，深化全方位合作，提升各自發展韌性，加強多邊協作，堅定維護和踐行多邊主義，攜手重振聯合國權威和活力，在上海合作組織、金磚國家等框架內密切協調和配合，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

拉夫羅夫昨在北京召開記者會總結此行，表示俄中關係始終「風雨不動安如山」，並指面對當前的能源危機，俄羅斯可彌補大陸及其他有意與俄國平等互利合作的國家的能源缺口。

就中東局勢，拉夫羅夫稱，中東危機的癥結難以解開，任何「快刀斬亂麻式」的努力都不太可能取得成果；而俄羅斯願與大陸一起以任何形式幫助促進美國與伊朗的談判，並稱俄羅斯與大陸擁有能力，包括已調動儲備與計畫產能，以確保不受制於類似中東正在發生的「侵略性冒險」。