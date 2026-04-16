中越合作 習近平：維護政治安全擺首位

中越最高領導人昨在北京會晤，雙方簽署關於黨際、公安、產供鏈合作等十餘分合作文件。大陸領導人習近平表示雙方要加快構建更高水準具有戰略意義的中越命運共同體，把維護政治安全擺在首位，並優先推進基礎設施互聯互通。越南領導人蘇林形容自己此次訪問大陸反映出「鄰里越走越親」，並指將堅定把發展與大陸關係作為越南的客觀需要、戰略選擇和頭等優先。

越共總書記、越南國家主席蘇林十四日至十七日應中共總書記習近平之邀，對大陸進行國是訪問。蘇林本月七日甫獲越南國會全票通過兼任國家主席，這是他首次以黨和國家最高領導人的身分出訪，並在中東能源安全與美國關稅壓力背景下進行，受國際關注。

新華社報導，習近平在會面時稱，蘇林當選越南國家主席後第一時間訪陸，體現了對發展中越關係的高度重視，並強調無論國際形勢如何變化，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，願同越方賡續友誼，團結協作、相互支持。

就兩黨關係，習近平強調，雙方要保持高度的戰略清醒和強大的戰略定力，始終堅定道路自信和制度自信。雙方要充分發揮黨際渠道的特殊作用，用好高層會晤、對口交流等機制，執行好新一輪中共與越共合作計畫。要把維護政治安全擺在首位，用好外交、國防、公安「三加三」戰略對話機制。

就兩國關係，習近平指，雙方要加快發展戰略對接，優先推進基礎設施互聯互通；要加強人工智慧、半導體、物聯網等新興領域合作；中方歡迎更多越南優質產品進入大陸市場。他並喊話雙方要共同反對單邊主義、保護主義，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通，並指中方願推動構建更緊密的中國－東協命運共同體。

據中方發布，蘇林稱，相信中方將順利實施「十五五」規畫，並成為「世界和平發展的支柱力量和首要動力」，還重申支持一中政策。

越通社報導，蘇林建議雙方推動經貿、投資、旅遊合作邁上新台階，集中資源提升戰略基礎設施互聯互通，其中優先鐵路合作，並建議中方最大限度為越方商品開放市場。蘇林並提出要「更好管理陸地邊界和維護海上和平」，雙方同意管控好分歧，嚴格遵守「南海各方行為宣言」並推動早日達成「南海行為準則」。