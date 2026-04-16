聽新聞
0:00 / 0:00

中越合作 習近平：維護政治安全擺首位

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共總書記習近平（左）昨天在北京與越共總書記蘇林（右）會面，雙方簽署關於黨際、公安、產供鏈合作等十餘分合作文件。（新華社）
中共總書記習近平（左）昨天在北京與越共總書記蘇林（右）會面，雙方簽署關於黨際、公安、產供鏈合作等十餘分合作文件。（新華社）

中越最高領導人昨在北京會晤，雙方簽署關於黨際、公安、產供鏈合作等十餘分合作文件。大陸領導人習近平表示雙方要加快構建更高水準具有戰略意義的中越命運共同體，把維護政治安全擺在首位，並優先推進基礎設施互聯互通。越南領導人蘇林形容自己此次訪問大陸反映出「鄰里越走越親」，並指將堅定把發展與大陸關係作為越南的客觀需要、戰略選擇和頭等優先。

越共總書記、越南國家主席蘇林十四日至十七日應中共總書記習近平之邀，對大陸進行國是訪問。蘇林本月七日甫獲越南國會全票通過兼任國家主席，這是他首次以黨和國家最高領導人的身分出訪，並在中東能源安全與美國關稅壓力背景下進行，受國際關注。

新華社報導，習近平在會面時稱，蘇林當選越南國家主席後第一時間訪陸，體現了對發展中越關係的高度重視，並強調無論國際形勢如何變化，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，願同越方賡續友誼，團結協作、相互支持。

就兩黨關係，習近平強調，雙方要保持高度的戰略清醒和強大的戰略定力，始終堅定道路自信和制度自信。雙方要充分發揮黨際渠道的特殊作用，用好高層會晤、對口交流等機制，執行好新一輪中共與越共合作計畫。要把維護政治安全擺在首位，用好外交、國防、公安「三加三」戰略對話機制。

就兩國關係，習近平指，雙方要加快發展戰略對接，優先推進基礎設施互聯互通；要加強人工智慧、半導體、物聯網等新興領域合作；中方歡迎更多越南優質產品進入大陸市場。他並喊話雙方要共同反對單邊主義、保護主義，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通，並指中方願推動構建更緊密的中國－東協命運共同體。

據中方發布，蘇林稱，相信中方將順利實施「十五五」規畫，並成為「世界和平發展的支柱力量和首要動力」，還重申支持一中政策。

越通社報導，蘇林建議雙方推動經貿、投資、旅遊合作邁上新台階，集中資源提升戰略基礎設施互聯互通，其中優先鐵路合作，並建議中方最大限度為越方商品開放市場。蘇林並提出要「更好管理陸地邊界和維護海上和平」，雙方同意管控好分歧，嚴格遵守「南海各方行為宣言」並推動早日達成「南海行為準則」。

中東 南海 中方

延伸閱讀

習近平見俄外長：中俄要以更密切有力戰略協作 捍衛兩國利益

習近平會阿布達比王儲 堅持國際法治促中東和平

俄、西、越、阿聯高層訪陸 學者：各方盼陸在伊朗危機扮演積極角色

與王毅會談 俄外長拉夫羅夫：西方在台灣問題未停止危險的遊戲

相關新聞

中越合作 習近平：維護政治安全擺首位

中越最高領導人昨在北京會晤，雙方簽署關於黨際、公安、產供鏈合作等十餘分合作文件。大陸領導人習近平表示雙方要加快構建更高水準具有戰略意義的中越命運共同體，把維護政治安全擺在首位，並優先推進基礎設施互聯互通。越南領導人蘇林形容自己此次訪問大陸反映出「鄰里越走越親」，並指將堅定把發展與大陸關係作為越南的客觀需要、戰略選擇和頭等優先。

緊跟川普 俄外長：普亭上半年訪陸

大陸國家主席習近平昨在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，並堅定維護和踐行多邊主義。拉夫羅夫在會後召開記者會透露，俄羅斯總統普亭將於上半年訪陸，並稱俄國可彌補大陸因中東戰事導致的能源缺口，且俄中準備好為美伊談判提供外部支持。

衝擊美企 外媒：陸擬限制出口太陽能設備

外媒報導，大陸官員已經與太陽能電池設備供應商進行初步磋商，正在考慮限制向美國出口最先進的技術。此類舉措一旦實施，可能衝擊美國企業相關投資，並拖慢太陽能驅動的太空計算領域競爭進程。

中國區總裁：特斯拉上海超級工廠「可造機器人」

特斯拉上海超級工廠為該公司最大生產基地，未來具備製造人形機器人潛力。特斯拉中國區總裁王昊十四日表示，該廠的製造效率與創新能力，將推動執行長馬斯克加速實現相關技術商業化願景。

巴拿馬港口爭議升溫 北京施壓2航商停止港口營運

巴拿馬港口爭議升溫，大陸政府持續透過監管與市場手段釋出壓力訊號。英媒指出，大陸已要求馬士基和地中海航運公司停止在巴拿馬運河營運港口。

美伊可能本周再談判 大陸外交部呼籲全力避免戰端重啟

針對美國與伊朗可能於本周再次舉行談判，大陸外交部郭嘉昆15日表示，大陸歡迎一切有助於停火止戰的努力，同時讚賞巴基斯坦促成美伊臨時停火並發揮了公正平衡的斡旋作用。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易的停火勢頭，堅持通過政治外交途徑解決爭端。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。