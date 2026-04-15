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國台辦批外交部反制丹麥矮化 陸委會：中共無權置喙
丹麥自2024年將旅居丹麥台灣民眾居留證國籍、出生地登記改為中國，外交部出手反制，中國大陸國台辦對此聲稱「一個中國原則」是國際關係基本準則。陸委會今晚則表示，中共無權置喙。
旅居丹麥台灣民眾居留證國籍、出生地登記，自2024年被丹麥從台灣改為中國。外交部歐洲司長黃鈞耀日前表示，已取消若干丹麥駐台代表的禮遇，同時嚴正呼籲早日提出解決方案，切勿因此影響雙邊關係。
中國大陸國台辦發言人陳斌華上午在例行記者會針對此事聲稱，「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。
對此，陸委會今晚以書面表示，有關外交部取消丹麥相關外交禮遇措施，是外交事務範疇，中共無權置喙。
陸委會強調，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實與台海現狀，不會因為中共片面說法而被改變。
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