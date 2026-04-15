國台辦批外交部反制丹麥矮化 陸委會：中共無權置喙

大陸方面15日遭披露已經再次致函我方，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航。有民眾表示，以前印象有許多直達班機飛大陸，現在只開放特定機場，確實比較不方便。也有民眾表示，大陸不在自己的旅遊選擇，但曾聽長輩抱怨，希望跟過去一樣有直航班機，觀光會比較便利。

2026-04-15 18:24