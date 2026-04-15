快訊

川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器

聽新聞
0:00 / 0:00

陸方呼籲盡快恢復兩岸直航 民眾：長輩曾抱怨沒直航不便利

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布10項惠台措施，其中陸方將推動恢復滬、閩來台自由行及兩岸直航。圖為中國國際航空班機停在桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布10項惠台措施，其中陸方將推動恢復滬、閩來台自由行及兩岸直航。圖為中國國際航空班機停在桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

大陸方面15日遭披露已經再次致函我方，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航。有民眾表示，以前印象有許多直達班機飛大陸，現在只開放特定機場，確實比較不方便。也有民眾表示，大陸不在自己的旅遊選擇，但曾聽長輩抱怨，希望跟過去一樣有直航班機，觀光會比較便利。

大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，我們對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙癥結完全在民進黨當局。希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

上班族陳小姐表示，以前曾跟著學校的交流團赴大陸與當地學生交流，印象中當時連飛廣西都可以直達，非常方便，現在除了固定的機場外，要去大陸旅遊都要轉機，或是轉乘其他交通工具，若能改為直航，可能對兩岸的觀光也會有改善。

民眾李先生表示，自己在旅遊的選擇上，不會想選擇到大陸，以個人立場而言，不介意是否有直飛的班次或是選擇。曾聽到認識的長輩抱怨，不少想去的景點或是地區沒有直航班機，不像過去方便，長輩期盼能跟過去一樣有直航班機，對觀光來說會更便利。

抱怨 民進黨 大陸

延伸閱讀

盼盡快恢復兩岸空中客運直航正常化 台中調酒師：應該要多來往

大陸十項措施涵蓋陸客自由行 國台辦：將推進落實、讓兩岸早蒙其利

【重磅快評】人民期待的佛跳牆 梁文傑當成甜不辣

影／中央卡陸客赴台自由行 高雄觀光業者苦守十年盼曙光

相關新聞

俄外長訪陸之際...俄海軍艦艇編隊 訪問廣東湛江5天

俄羅斯外長拉夫羅夫訪陸之際，俄羅斯海軍艦艇編隊15日抵達廣東湛江，展開5天訪問。

陸方呼籲盡快恢復兩岸直航 民眾：長輩曾抱怨沒直航不便利

大陸方面15日遭披露已經再次致函我方，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航。有民眾表示，以前印象有許多直達班機飛大陸，現在只開放特定機場，確實比較不方便。也有民眾表示，大陸不在自己的旅遊選擇，但曾聽長輩抱怨，希望跟過去一樣有直航班機，觀光會比較便利。

會見越共總書記…習近平：中越要堅定制度自信 堅持改革不改向、變革不變色

中共總書記習近平15日會見越共總書記蘇林時強調，捍衛社會主義制度和共產黨執政地位，是中越兩黨最大的共同戰略利益。雙方要堅定制度自信，堅持改革不改向、變革不變色。

美伊可能本周再談判 大陸外交部呼籲全力避免戰端重啟

針對美國與伊朗可能於本周再次舉行談判，大陸外交部郭嘉昆15日表示，大陸歡迎一切有助於停火止戰的努力，同時讚賞巴基斯坦促成美伊臨時停火並發揮了公正平衡的斡旋作用。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易的停火勢頭，堅持通過政治外交途徑解決爭端。

陸再度致函我方籲恢復兩岸直航 民眾：機場跑道不該受阻政治圍牆

大陸方面15日遭披露已經再次致函我方，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航。台中市民周啟揚表示，「機場的跑道，不該受阻於政治的圍牆」，呼籲中央政府應正視「民生需求」，積極促成直航復飛，讓民眾享有便利的國際門戶。

習近平首次就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

美伊戰爭持續逾1個月，中國國家主席習近平14日首次就美伊戰爭發聲，提到要「維護國際法治權威，不能『合則用、不合則棄』」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。