美伊可能本周再談判 大陸外交部呼籲全力避免戰端重啟

針對美國與伊朗可能於本周再次舉行談判，大陸外交部郭嘉昆15日表示，大陸歡迎一切有助於停火止戰的努力，同時讚賞巴基斯坦促成美伊臨時停火並發揮了公正平衡的斡旋作用。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易的停火勢頭，堅持通過政治外交途徑解決爭端。

郭嘉昆還表示，大陸國家主席習近平14日與阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲哈立德會面時，就維護和促進中東和平穩定提出四點主張，包括堅持和平共處原則、堅持國家主權原則、堅持國際法治原則、堅持統籌發展和安全。

郭嘉昆指出，這四點重要主張體現了大陸促和止戰，宣導對話化解分歧的一貫立場和積極努力。他說，中國願同國際社會一道，繼續為早日恢復中東和海灣地區和平穩定作出貢獻。

在美國與以色列對伊朗發動空襲一個多月後，伊美雙方11日在伊斯蘭馬巴德舉行談判，但未能達成協議，多個關鍵問題仍存分歧。有消息稱，雙方代表團可能于本周晚些時候在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德重啟談判。