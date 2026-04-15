會見越共總書記…習近平：中越要堅定制度自信 堅持改革不改向、變革不變色

中共總書記習近平15日會見越共總書記蘇林時強調，捍衛社會主義制度和共產黨執政地位，是中越兩黨最大的共同戰略利益。雙方要堅定制度自信，堅持改革不改向、變革不變色。

新華社報導，習近平15日上午在北京人民大會堂，同訪華的越南國家主席蘇林舉行會談。習近平再次祝賀蘇林當選越南國家主席。

習近平指出，蘇林當選越南國家主席後第一時間到訪大陸，體現了蘇林對發展中越關係的高度重視。無論國際形勢如何變化，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，願同越方高品質推進全面戰略合作，加快構建更高水準具有戰略意義的中越命運共同體，為推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

習近平強調，共產黨的領導是社會主義的最本質特徵和最大優勢。他呼籲中越雙方保持高度的戰略清醒和強大的戰略定力，始終堅定道路自信和制度自信，堅持改革不改向、變革不變色。

就兩國黨際溝通管道，習近平表示，要執行好新一輪中共與越共合作計畫，把維護政治安全擺在首位，用好外交、國防、公安“3+3”戰略對話機制，持續加強對兩國青年一代的理想信念教育。

在經貿領域，習近平指出，中方歡迎更多越南優質產品進入大陸市場，並同蘇林宣部啟動2026－2027年「中越旅遊合作年」。

習近平提到，中越要共同反對單邊主義、保護主義，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。

他表示，今年是中國－東盟建立全面戰略夥伴關係五周年，中方願同地區國家加強協調和配合，推動構建更加緊密的中國－東盟命運共同體。

越通社報導，蘇林在會談中重申，越南堅持獨立、自主、自強、多邊化和多樣化的對外路線，始終將對華關係視為一貫主張、戰略選擇和首要優先，堅持奉行一個中國政策。

報導稱，雙方一致同意管控好分歧，在國際法基礎上推動符合越中關係新水準的合作，推動早日達成實質、有效、符合國際法和1982年「聯合國海洋法公約」的「東海行為準則」（COC）進程中所達成的共識。

蘇林建議雙方尊重彼此的正當合法權益，以和平方式解決分歧，確保符合國際法，特別是1982年「聯合國海洋法公約」。

會談後，雙方共同見證簽署關於黨際、公安、司法、經濟、產供鏈合作、海關合作、科技、民生、人力資源開發、媒體和地方等領域多項雙邊合作檔。

會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為蘇林和夫人吳芳璃舉行歡迎儀式。15日中午，習近平和彭麗媛在人民大會堂金色大廳為蘇林夫婦舉行歡迎宴會。

中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇，中共政治局委員、中國外交部長王毅，以及中共北京市委書記尹力、公安部部長王小洪等參加有關活動。