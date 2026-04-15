俄外長訪陸之際...俄海軍艦艇編隊 訪問廣東湛江5天

俄羅斯外長拉夫羅夫訪陸之際，俄羅斯海軍艦艇編隊15日抵達廣東湛江，展開5天訪問。

新華社報導，此次訪問是中俄兩國海軍例行性友好交流活動，目的在進一步增進友誼互信、深化務實合作，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

由俄羅斯海軍「完美」號、「凜冽」號護衛艦和「佩琴加」號中型油船組成的艦艇編隊，15日上午抵達湛江，開始為期5天的訪問。

俄羅斯編隊指揮員在訪問期間，將拜會中共南部戰區海軍負責人員和湛江市政府負責人員。中俄兩國海軍官兵也將相互參觀艦艇，並開展甲板招待會等活動。

此次到訪的俄海軍艦艇，均隸屬俄羅斯海軍太平洋艦隊，且多次參與中俄海軍合作交流活動。「完美」號護衛艦多次參加中俄海上聯合巡航，2023年曾訪問上海；「凜冽」號護衛艦曾參加中俄「海上聯合-2024」聯合演習；「佩琴加」號中型油船曾於2024年訪問山東青島。

俄羅斯外交部長長拉夫羅夫14日應中國外長王毅的邀請，抵達北京訪問。俄羅斯是伊朗重要夥伴，雙方據報軍事合作密切，拉夫羅夫此行被視為意在與北京就伊朗局勢加強協調。伊朗戰爭2月底開打後，王毅對外聯繫的第1通電話就是打給拉夫羅夫。

大陸國家主席習近平15日上午在北京人民大會堂會見拉夫羅夫時說，國際形勢變亂交織，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益；拉夫羅夫則說，俄羅斯可以助中國填補中東戰事導致的能源缺口。