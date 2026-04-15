陸再度致函我方籲恢復兩岸直航 民眾：機場跑道不該受阻政治圍牆

大陸方面15日遭披露已經再次致函我方，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航。台中市民周啟揚表示，「機場的跑道，不該受阻於政治的圍牆」，呼籲中央政府應正視「民生需求」，積極促成直航復飛，讓民眾享有便利的國際門戶。

大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，我們對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙癥結完全在民進黨當局。希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

民眾周啟揚表示，兩岸直航，是在民進黨上任後取消的，從此交流就中斷了，呼籲執政黨不要怕，越怕越會被統戰。

周啟揚說，兩岸直航影響的是民生、經濟，「機場的跑道，不該受阻於政治的圍牆」，中央政府應正視「民生需求」，積極促成直航復飛，讓民眾享有便利的國際門戶。