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日本將在與那國島部署飛彈 陸外交部： 威脅地區和平穩定
日本將在距台灣110公里的與那國島部署防空飛彈部隊。大陸外交部發言人郭嘉昆15日表示，中方對有關動向高度關切，指日方打著「防禦」、「反擊」的幌子，在毗鄰大陸的有關地區加強飛彈等一系列進攻性武器裝備部署，實際上是打造軍事對抗的前沿要塞，威脅地區和平穩定。
郭嘉昆指，在日本極右翼勢力的推動下，日本安保政策朝著進攻性、擴張性、危險性的方向轉變，遠超自衛和專守防衛範圍，也是對日方自詡「和平國家」的諷刺。
郭嘉昆提到，與那國島當地居民基於慘痛的歷史記憶，普遍擔憂被裹挾捲入戰爭，引火焚身成為炮灰。日本國內也有很多反對聲浪。當年日本軍國主義勢力發動侵略戰爭，不僅給世界帶來深重災難，也給日本人民帶來慘禍。背離民意、搞軍事擴張，只會重蹈覆轍。
郭嘉昆表示，「我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域恪守承諾、謹言慎行。國際社會必須高度警惕，堅決遏制日本加速『再軍事化』和『新型軍國主義』成勢。」
至於美國財長貝森特近期相關涉陸言論提問。郭嘉昆表示，關於伊朗局勢，中方已經多次表明了嚴正立場。關於美國總統川普訪華，雙方就此事保持著溝通。
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