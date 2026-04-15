俄海軍艦艇編隊訪中 新華社：與當前國際局勢無關

新華社報導，俄羅斯海軍艦艇編隊15日上午抵達廣東湛江，展開為期5天的友好訪問。報導強調，此次訪問是中俄兩國海軍例行性友好交流活動，旨在進一步增進友誼互信、深化務實合作，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。湛江是共軍南海艦隊司令部所在地。

報導提到，由俄羅斯海軍「完美」號、「凜冽」號護衛艦和「佩琴加」號中型油輪組成的艦艇編隊，15日上午抵達廣東湛江，開始為期5天的友好訪問。

報導表示，上午9時許，在中國海軍郴州艦引導下，懸掛中俄兩國國旗的俄海軍艦艇編隊靠泊湛江一處軍港碼頭。中方在碼頭舉行歡迎儀式。訪問期間，俄方編隊指揮員將與南部戰區海軍負責人和湛江市人民政府負責人會面。中俄兩國海軍官兵將相互參觀艦艇，並舉行甲板招待會、專業交流、體育競賽等活動。

報導表示，此次到訪的俄海軍艦艇均隸屬俄羅斯海軍太平洋艦隊，多次參與中俄海軍合作交流活動。

報導強調，此次訪問是中俄兩國海軍例行性友好交流活動，旨在進一步增進友誼互信、深化務實合作，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。