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中美加快商討峰會！港媒：川普或訪天壇 中方擬設閱兵

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國總統川普先前推遲訪華行程至5月14日及15日。港媒指出，雙方針對會面實質成果與行程安排的談判正加速進行，包括川普可能參觀北京天壇及中方會舉行一場閱兵。圖為川普（右）2017年訪問大陸的檔案照。（美聯社）
美國總統川普先前推遲訪華行程至5月14日及15日。港媒指出，雙方針對會面實質成果與行程安排的談判正加速進行，包括川普可能參觀北京天壇及中方會舉行一場閱兵。圖為川普（右）2017年訪問大陸的檔案照。（美聯社）

美國總統川普先前推遲訪陸行程至5月14日及15日。港媒報導指出，雙方針對會面實質成果與行程安排的談判正加速進行，包括川普可能參觀北京天壇及中方會舉行一場閱兵。

南華早報報導，川習會若如期於5月中舉行，川普預計14日抵達北京，與大陸國家主席習近平舉行雙邊會談。中方官員建議，川普在北京的36小時行程中，會在15日將參觀北京天壇後離京。川普2017年首次訪陸時，曾獲安排參觀故宮紫禁城。

分析人士指出，行程由原定3天縮短至1天，代表峰會實質成果縮水，以及修補美中緊張關係的目標降級。

報導還提到，中方擬於14日為川普設國宴，部分美國商界領袖將獲邀出席，然而參與規模目前仍未確定。

隨著川習會愈來愈接近，各界將注意力集中在可達成的實際成果。美方推動「3B」，也就是波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef）。分析人士認為，大陸採購美國黃豆與波音飛機是相對輕鬆的讓步，而且美國也沒有要求大陸改變以國家為主導的經濟模式。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）7日稱，美中經貿關係目前保持穩定，川普將在下個月與習近平會晤時，致力於延續這一態勢。

在北京，外交部發言人毛寧回應稱，中美經貿關係本質上是互利共贏，雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作提供更多的穩定性。

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