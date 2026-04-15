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國台辦反對賴總統出訪 學者分析北京在做三件事

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統下周出訪我非洲友邦史瓦帝尼，陸國台辦回應重申「一中原則」，反對任何在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」或「台獨」的作法，學者指出，此舉顯示北京將賴總統此行視為台灣鞏固邦交、拓展國際空間的具體行動，以政治語言施壓，企圖壓縮台灣外交能見度。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，國台辦對賴清德出訪史瓦帝尼的強烈批評，表面上是外交抗議，實際上是一種制度性的必然反應。

他解釋，中國大陸不能接受的，不只是這趟行程，而是總統出訪一旦被視為正常外交行為，台灣就會被默認為一個可以自主行動的國家行為者。也因此，無論行程規模大小、內容為何，只要涉及國家元首與邦交國互動，大陸都必須立即否定其正當性。

洪浦釗認為，從發言內容來看，國台辦同時在做三件事：首先是對史瓦帝尼施壓，要求「認清大勢」；對內部社會強化「反台獨」敘事；對國際社會重申台海屬於大陸內政。這並非情緒性發言，而是試圖重新界定台灣外交行動的性質。

洪浦釗指出，問題的核心不在衝突本身，而在於誰能定義這場出訪。台灣將其視為正常外交，大陸則試圖將其壓回內政問題。這場攻防的關鍵，不是誰說得更強硬，而是外界最終如何理解這場出訪。

他進一步說，因此真正的關鍵不在大陸的反對，而在台灣是否持續把這類外交行動做成常態。總統出訪本身，就是最直接的主權展現。當這些行動一再發生，並被國際社會視為理所當然，大陸的否定將逐漸失去影響現實的能力。

洪浦釗說，賴總統此次選在史瓦帝尼歷史重要時刻不遠千里訪問，一來展現雙邊是跨域地理距離的兄弟之邦，擁有深厚堅實的情誼，同時以雙邊合作的具體成果，證明台灣能夠為國際社會做出的貢獻與價值。

他認為，更重要的是，賴總統以元首身份出訪，已經充分說明台灣是主權獨立的國家，更是以具體行動實踐台灣的國際參與，也是對於北京「台海議題內政化」敘事最好的對抗。

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