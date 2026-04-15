不畏北京金錢攻勢 涉外人士：台共榮外交對比陸債務陷阱

賴清德總統將於22日至27日訪問我在非洲友邦史瓦帝尼，涉外人士表示，這趟出訪不僅僅是為了與史王恩史瓦帝三世同慶登基40周年暨58歲華誕、見證雙方合作成果等，更是台灣在全球外交變局中，向世界展現其外交路線的誠信與韌性的重要時刻。

涉外人士指出，中國大陸積極透過「一帶一路」與「中非合作論壇」意圖併吞非洲政治版圖，史瓦帝尼猶如中國在非洲最想得到的「最後一塊拼圖」。然而，這塊拼圖之所以能在過去超過半世紀的時間中堅守，靠的不是金錢的利誘，而是台灣數十年來在當地深耕基層、互惠互助的實質貢獻。

涉外人士表示，長期以來，大陸透過口惠而實不至的承諾誘使非洲國家落入「債務陷阱」。透過表面光鮮亮麗的貸款與基礎建設，北京優先考慮的是如何掌控當地的電力、道路、橋樑、港口等關鍵基礎設施，進而鎖定非洲豐富的礦產資源與全球供應鏈。

涉外人士提到，大陸宣稱大型開發案將有助提升當地就業率、促進經濟成長率，然而由其統包的工程，卻都是由大陸工人進駐當地進行興建作業，並未對當地帶來所謂的就業機會。

據了解，在面對史瓦帝尼時，大陸確實軟硬兼施，一方面以切斷貿易往來作要脅，另一方面不斷開出商業利益的空頭支票。

相較於大陸霸權式的資源掠奪，台灣則在史瓦帝尼推動公衛醫療、婦女賦權、人才培育、資通訊合作等，以具體的「榮邦計畫」提升史國整體韌性。涉外人士說，這種以人為本的外交路線，與陸方的蠻橫擴張形成強烈對比。

宏都拉斯自2023年轉向與大陸建交以來，當初陸方許下的經濟榮景承諾並未兌現，取而代之的是其主要產業的衰落。宏國過去曾是台灣重要的白蝦進口來源，但在與台斷交後，大陸並未如約提供相應的市場支持，導致宏國當地蝦農與養殖產業受到劇烈衝擊，甚至出現崩潰危機。

涉外人士指，宏國主要是面臨貿易逆差擴大與大陸產品傾銷問題，對其經濟再創一擊。宏都拉斯並非唯一案例，拉丁美洲、非洲、印太地區等許多國家，同樣面臨著相同處境。這也點出了北京的經濟諾言，往往只是包著糖衣的政治籌碼，一旦失去利用價值，留下的只有凋零的產業與沉重的債務。

長期以來，大陸試圖挖角我國邦交案例與手段層出不窮，帛琉總統本周受訪，也主動告知外媒揭示中國大陸施壓手法。面對北京當局禁止大陸旅客前往帛琉觀光、直接要求放棄與台灣邦誼等壓力，以及持續不斷的金錢拉攏，帛琉歷任總統與人民依舊堅定選擇了截然不同的道路。

涉外人士也認為，帛琉之所以堅定與台灣站在一起，是因為雙方的邦誼是建立在民主自由人權等共享價值的基礎之上。自1999年建交以來，台灣透過專業的農漁業、醫療衛生、觀光發展、教育培訓、文化交流、海洋保育及海事安全推動合作，持續獲得帛琉政府與人民的高度肯定。

而帛琉近年積極推動「藍色經濟」與「綠色觀光」，也與台灣永續發展理念高度契合。這種基於雙方民主與主權尊重的關係，凸顯台灣是一個可以患難與共的夥伴，而非一個試圖掌控其友邦未來的債主。

賴總統此次出訪史瓦帝尼，不僅見證雙邊合作的成果，更是在向國際社會宣告，台灣的外交不走華而不實的路線，而是透過「總合外交」推進與友盟的實質關係。

涉外人士說，當中國大陸試圖完成其霸權版圖時，史瓦帝尼的堅守、帛琉的真心以及宏都拉斯的困境，無疑是給全球的一記警鐘。台灣將持續以專業與誠信，在世界的各個角落用心紮根，證明真正長久的邦誼，從來都不是建立在空頭支票上，而是建立在對彼此未來具體的貢獻與承諾之中。