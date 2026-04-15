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習近平見俄外長：中俄要以更密切有力戰略協作 捍衛兩國利益

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）15日在北京與大陸國家主席習近平會面。（新華社）
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）15日在北京與大陸國家主席習近平會面。（新華社）

大陸國家主席習近平15日會見俄外長拉夫羅夫時指出，國際形勢變亂交織，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益。拉夫羅夫表示，俄羅斯可以助中國填補中東戰事導致的能源缺口。

新華社、俄羅斯衛星通訊社報導，習近平在北京人民大會堂會見拉夫羅夫時說，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年，兩國全面戰略協作夥伴關係保持高水準發展，各領域合作成果豐碩。

習近平強調，面對變亂交織的國際形勢，中俄關係的穩定性和確定性尤為寶貴。面對百年未有之大變局，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，維護全球南方國家團結，體現大國和聯合國安理會常任理事國的責任擔當。

習近平指出，中俄雙方要保持戰略定力，彼此信任、相互支持、共同發展，做好自己的事。充分發揮毗鄰和互補優勢，深化全方位合作，提升各自發展韌性。

習近平也提到，兩國要加強多邊協作，堅定維護和踐行多邊主義，攜手重振聯合國權威和活力，在上海合作組織、金磚國家等框架內密切協調和配合，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。大陸外交部長王毅參加會見。

拉夫羅夫在北京舉行的新聞發布會上說，伊朗戰事致荷莫茲海峽受阻，俄羅斯可以彌補中國大陸，及其他願意與俄羅斯合作的國家出現的能源缺口。

拉夫羅夫還表示，普亭將在今年上半年訪問大陸。「今年1月，普亭總統和習近平主席共同啟動了『中俄教育年』。在籌備普亭總統今年上半年訪華行程框架內，我們建議在制定峰會日程時，特別關注這一方向。」

聯合國 大陸 普亭

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