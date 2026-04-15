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大陸五一連假人潮將湧現 金門提前部署強化電動車宣導與取締

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
迎接大陸五一連假觀光人潮，金門縣政府近日在金城車站周邊及熱門景點展開微型電動二輪車聯合稽查與交通安全宣導，盼在旅遊高峰前，提前強化交通秩序與用路安全。圖／縣府提供
迎接大陸五一連假觀光人潮，金門縣政府近日在金城車站周邊及熱門景點展開微型電動二輪車聯合稽查與交通安全宣導，盼在旅遊高峰前，提前強化交通秩序與用路安全。圖／縣府提供

迎接大陸五一連假觀光人潮，金門縣政府近日在金城車站周邊及熱門景點展開微型電動二輪車聯合稽查與交通安全宣導，盼在旅遊高峰前，提前強化交通秩序與用路安全。

縣府指出， 隨著連假將近，來金的旅客明顯增加，機動性高、租借便利的微型電動二輪車，已成多數遊客短程移動的主要工具，不過，由於部分旅客對本地交通規範不熟悉，違規騎乘情形時有所見，若未妥善引導，恐影響整體交通安全與旅遊品質。

此次行動除針對車輛安全狀況進行查核外，也同步觀察騎乘行為，透過現場解說與互動方式，加強宣導速限規定、禁止併排騎乘及禁行區域等重點事項，並即時回應旅客疑問，協助建立正確用路觀念。

在源頭管理方面，縣府要求租賃業者落實行前說明義務，清楚告知車輛操作方式、騎乘規範與違規罰則，確保旅客充分理解後再上路，以降低違規風險。

此外，觀光處也整合多元宣導管道，包括在往返金門的船舶座位區放置宣導卡，並於船上及各大景點播放交通安全影片，讓旅客自入境起即能接收相關資訊，提升宣導效益。

縣府表示，面對連假觀光高峰，未來將持續推動微型電動二輪車常態化稽查機制，採「宣導與執法並行」策略，並滾動檢討相關措施，在促進觀光發展之餘，兼顧交通安全與秩序，營造安全友善的旅遊環境。

迎接大陸五一連假觀光人潮，金門縣政府近日在金城車站周邊及熱門景點展開微型電動二輪車聯合稽查與交通安全宣導。圖／縣府提供
迎接大陸五一連假觀光人潮，金門縣政府近日在金城車站周邊及熱門景點展開微型電動二輪車聯合稽查與交通安全宣導。圖／縣府提供

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