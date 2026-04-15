鄭習會後美國務院籲與台民選政府對話 國台辦回應了

國共兩黨領導人暌違10年舉行會晤後，美國方面的表態受到關注。美國國務院認為，兩岸有意義的交流應聚焦在大陸與台灣民選政府之間不設前提的對話，包括與所有台灣政黨的互動，美國反對任何一方單方面改變現狀、敦促大陸停止施壓。就此大陸國台辦15日表示，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題，而不是整天說三道四，干涉中國內政。

大陸國台辦發言人陳斌華15日在記者會上就美國國務院發言人說法回應指出，我們剛與中國國民黨進行了具有重要意義的對話，雙方互動的政治基礎或說前提，就是堅持「九二共識」、反對「台獨」。「我們願意在這一共同政治基礎上，加強同台灣各政黨、團體和各界人士交流溝通，增進互信，共同為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。」

陳稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是真正的台海現狀。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀獨挑釁，是台海現狀的破壞者，是台海和平穩定的最大亂源。

他說，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題，而不是整天說三道四，干涉中國內政。

另就美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）對國民黨主席鄭麗文訪問大陸稱，美國一貫的立場是希望兩岸穩定來往，期待大陸能與台灣所有政黨特別是「民選政府」保持溝通管道，更期待大陸放棄對台威脅或軍事壓力。就此，陳斌華說，只要認同「九二共識」、反對「台獨」，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。

他提到，「美方某些人上躥下跳，不斷翻炒所謂『大陸威脅或軍事壓力』，完全是顛倒黑白，居心險惡」，他稱，「需要強調的是，台灣問題是中國內政，不容外人置喙。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。」

另外，賴清德總統近日接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）時稱，「台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價」，陳則回應，「我們堅決反對建交國與中國台灣地區開展任何形式的官方往來，堅決反對外國政客與台獨勢力勾連」。他抨擊，賴清德上台以來，在島內（指台灣）實行「綠色威權」專制統治，踐踏民主、戕害自由，圖謀「以武謀獨」、「倚外謀獨」，升高台海緊張局勢。

另有台灣媒體提問，CNN在一篇評論提及美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽恐讓全球能源供應緊張，文章並指台灣若遭到共軍封鎖，電力也將衝擊到供水與半導體等產業，陳斌華表示，「有關報導和言論，製造中國威脅恐慌，兜售台海危機焦慮，居心叵測」。他強調，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不斷勾連外部勢力謀獨挑釁，是導致台海局勢緊張動盪的根源所在，也是區域和平穩定的麻煩製造者。