陸十項措施納入遠洋漁船 國台辦：為台灣漁民辦實事、解難題具體安排

中國國民黨主席暌違10年訪問大陸後，中共中台辦受權宣布了十項政策措施。其中包含「研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」以及相關銷售等，對此大陸國台辦解讀，這是為台灣漁民辦實事、解難題具體安排，陸方將持續推進兩岸漁業合作，為台灣漁業發展創造更好條件。

國台辦發言人陳斌華15日主持記者會，本報記者提問，十項政策措施裡面，第六項「研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」。不知道這裡指的地區，是僅有大陸地區的港口，還是會包含在海外的港口？我們知道大陸已經建立30多個「遠洋漁業海外基地」，台灣的遠洋漁船是否未來可以使用？

陳斌華回應，我們出台（公布）十項促進兩岸交流合作的政策措施，目的是推動兩岸關係和平發展，增進同胞親情福祉，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁貨物上岸的碼頭泊位，「是我們為台灣漁民辦實事、解難題的具體安排」。他強調，我們關心台灣漁民的生產生活，「將持續推進兩岸漁業合作，為台灣漁民發展，創造更好條件。」

另有台灣媒體問及，大陸發布的這十項政策措施，當中有不少可能需要台灣方面同意才有辦法實現，國民黨目前是在野黨，它並不擁有行政權力，大陸怎麼評估這些政策的實行？陳斌華說，出台十項促進兩岸交流合作的政策措施，充分體現我們堅持以交流融合，增進民生福祉的政策主張，旨在推動兩岸關係和平發展。在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，我們願同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和社會各界人士加強交流對話，推進相關工作。