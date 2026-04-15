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距台最近！日本在與那國島部署飛彈 陸軍事專家：掩護進攻性武器

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本將在距台灣110公里的與那國町部署防空飛彈部隊，大陸官媒軍事觀察員稱，部署飛彈並非出於防禦需求，而是為了掩護在周邊部署的進攻性武器裝備。圖為2021年一架民航客機上俯瞰沖繩縣與那國島祖納地區。（路透）
日本將在距台灣110公里的與那國町部署防空飛彈部隊，大陸官媒軍事觀察員稱，部署飛彈並非出於防禦需求，而是為了掩護在周邊部署的進攻性武器裝備。圖為2021年一架民航客機上俯瞰沖繩縣與那國島祖納地區。（路透）

日本將在距台灣110公里的與那國町部署防空飛彈部隊，大陸官媒軍事觀察員稱，部署飛彈並非出於防禦需求，而是為了掩護在周邊部署的進攻性武器裝備。

與那國島位於琉球群島最西端，行政上隸屬日本沖繩縣。陸上自衛隊與那國駐地於2016年3月設立。隊員目前約達230人，預計到2030年飛彈部隊部署完成後，人數將增至約370人。

共同社報導，日本沖繩縣與那國町町長上地常夫與防衛相小泉進次郎13日會面，上地常夫表示，「已經和與那國町居民、議員交換了意見，同意日本防衛省在與那國町部署防空飛彈部隊的計畫。」

央視新聞報導，日本防衛省計畫2030財年在陸上自衛隊與那國駐地，部署03式中程防空飛彈，目的是攔截來襲的飛彈或飛機。

央視總台軍事觀察員魏東旭分析指出，03式是一種中程防空飛彈，射程是在幾十公里，改進型最大射程可以達到約100公里。他認為，日本在與那國島進行部署並非出於防禦需求，而是為了掩護在周邊島嶼上部署的進攻性武器裝備。

魏東旭分析，日本自衛隊已把西南諸島視為島嶼基地，會在相關島嶼上部署遠射程的12式反艦飛彈的改進型，包括日本研製的島嶼防衛用高速滑翔彈，也就是高超音速飛彈。這些具有進攻屬性的、射程比較遠的飛彈系統必須有相應的防空火力對其掩護。

魏東旭研判，這說明日本針對西南方向，已經有非常明確的軍事野心，對於地區的和平與穩定而言是危險的動作，也發出了挑釁的信號。不過因03式中程飛彈服役時間較長，技術已不先進，魏東旭指出，若日本利用西南諸島上的兵力對外進行軍事挑釁，肯定會遭到猛烈反擊，最終會「搬起石頭砸自己的腳」。

大陸 日本 防衛省

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