陸再度致函我方籲恢復兩岸直航 國台辦：盼台灣方面取消不合理限制

大陸方面15日遭披露已經再次致函我方，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航。大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，我們對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙癥結完全在民進黨當局。希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

國台辦15日上午舉行記者會，有大陸媒體提問，大陸民航方面宣布通過海峽兩岸航空運輸交流委員會與台北市航空運輸商業同業公會聯繫管道，再次促請我方全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

陳斌華就此回應說，兩岸空中直航極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸同胞福祉發揮了重要作用。目前，兩岸航線受民進黨當局干擾，航點航班尚未完全恢復常態，大陸14個城市15個航點、每周執飛300餘班客運航班（往返計為1班），與2020年前大陸61個航點、每周最高890班客運航班相比，仍有較大差距，嚴重影響兩岸同胞往來。2025年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次，目前兩岸航線的平均客座率超過80%。「兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈」。

陳斌華強調，我們對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙癥結完全在民進黨當局。「希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫」。

根據大陸中國航協微信公眾號15日上午消息，披露大陸「近日」再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。「2023年以來，海峽兩岸航空運輸交流委員會多次致函台方，希望盡早回到既有安排上來，全面恢復兩岸客運直航」。據指出，目前大陸14個城市通航台灣。兩岸航空公司每週執飛310多個航班，平均客座率超過80%。台胞赴烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等地旅遊熱情高漲。兩岸民眾一直呼籲恢復兩岸航線航點航班。航空業者也希望減少政策限制。

海峽兩岸航空運輸交流委員會表示，「大陸方面願積極推動，支持兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航線網路」。

大陸方面12日宣布「十項政策措施」，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。