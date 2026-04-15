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陳冲：兩岸金檢 趁熱打鐵

經濟日報／ 記者邱金蘭/即時報導

新世代金融基金會董事長陳冲15日指出，延宕已久的政府總預算終於要開始審查，媒體朋友猛然發現海外金檢缺了一塊，從而報端出現「連續七年不赴大陸金檢 金管會:不代表監理出現空窗」的標題。看似不無道理，但按這理由，小留學生出國七年沒去訪視，只靠平安家書式的「場外監理」，家長是否就放心了?

他表示，2024年時，政府預算編列有金檢大陸分支機構的項目，但一直未執行，年終在立法院財政委員會的業務質詢時，委員甚為關心，也質疑是否涉及兩岸關係惡化，當時金管會回應:陸方沒說不可，只是時機不宜。當年是有預算未予執行，今年則是根本未編預算，報載金管會的說詞，因為預算有限以及對大陸曝險持續下降，言下之意，資源不夠所以只好捉大放小?但是心照不宣的理由，恐怕是兩岸關係急凍，無法取得地主國的同意，難以成行。不過這能怪金管會嗎?

海外分支機構，一向有母國監理(Home supervision)原則，地主國因較難進行總合監理(consolidated supervision)，也常需要與母國溝通，此一作法行之多年，尤其是1991年BCCI醜聞後，國際監理單位痛定思痛，嚴格要求雙方金融監理機關，對跨境金融活動務必合作監理，因此台灣主管機關在欠缺邦交困境下，三十多年來，一直與各主要國家金融監理機關保持良好溝通，雖不是BIS成員，但一直是巴塞爾協議的優質公民good citizen。

凡事摻入兩岸因素，難免就複雜化，尤其金融檢查又有主權行使的意味，自然引人側目。

陳冲說，本世紀初，兩岸商務投資活動熱絡，Where the business goes, there go the banks，但提供金融服務的銀行，卻因監理單位不相往來，長期被阻絕於境外，造成金融商機全歸外商。2008年金融海嘯餘波盪漾，年末他臨危受命接掌金管會，待次年風波稍息，即想方設法盼能促進兩岸金融交流，服務台商。

恰好香港亞太商總邀請演講，分享金融危機經驗，靈機一動，去電舊識大陸銀監會主席得便到香港商討，經過一番周折，結果同年底促成兩岸三項金融MOU的簽署，而且是「官方對等無白手套」的形式。最重要的是，MOU是以巴塞爾協議的精神為基礎，巧妙容許有主權性質的金融檢查，此一諒解得來不易，與國際規矩無異，日後也曾多次行使，雙方心照不宣，船過水破也無痕。

海外金檢，不僅可以深入了解國銀在境外的活動，評估其整體資產品質，更可推動兩地商務乃至金融的交流。而重頭戲還在依國際規矩，於檢查結束，雙方金檢人員，會交換經驗與心得，我方如派出精銳，不惟可以顯示專業水準，也可藉相互切磋，了解對方甚或國際最新金融發展，極具意義。

陳冲說，金管會去年在立法院答覆委員的關心:對方表示時機不宜，當然這顯然是托詞；今年更以曝險減少以及預算不足搪塞，其實曝險更少地區都在金檢，預算尤其是貽笑國際的理由，大夥心知肚明，是卡在兩岸關係。

近日雖政黨交流重啟，但畢竟不是官方渠道，金管會不妨依據早年所簽MOU直接提出請求，在最近微妙的氣氛轉變下，說不定就是名正言順的破冰奇招，但這應該不是事務階層可以解決，恐怕需要勞動彭主委甚至是卓院長表現一下魄力?或者是賴總統在出訪非洲之前可以打個電話？

陳冲表示，在立法院高喊總曝險金額減少，似非可喜的現象，換句話說，不就是業務在持續萎縮嗎?更糟的是自宮式的萎縮。

立法院 大陸 兩岸

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