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大陸十項措施涵蓋陸客自由行 國台辦：將推進落實、讓兩岸早蒙其利

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華15日上午指出，針對大陸十項政策措施，下一步將會同有關部門推動相關政策落實。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華15日上午指出，針對大陸十項政策措施，下一步將會同有關部門推動相關政策落實。（記者廖士鋒／攝影）

中國國民黨主席鄭麗文與中國共產黨總書記習近平的「鄭習會」10日舉行後，中共中台辦受權發布十項措施，當中的觀光旅遊、農漁產品貿易銷售受關注。大陸國台辦15日在記者會上作進一步解讀並指出，下一步將會同有關部門推進相關政策措施落實落細。陸方也表示，希望民進黨當局順應民意、回應業界呼聲，盡快取消種種人為限制，為兩岸人員往來和各領域交流合作正常化撤除障礙。

大陸國台辦發言人陳斌華15日上午主持記者會，針對上述十項措施特別是農漁產品、陸客來台自由行的落實時間，他表示，我們秉持兩岸一家親理念，堅持以交流融合增進民生福祉，著眼讓兩岸同胞過上更美好的生活，聚焦台灣同胞實際需求，出台（端出）十項促進兩岸交流合作的政策措施。

他形容，十項政策措施涵蓋兩岸政黨黨際交流、青年交流以及經濟、民生、文旅等領域，是我們推動兩岸人員往來和各領域交流合作、增進同胞親情福祉的又一重要舉措，順應了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，回應了島內（指台灣）民眾的熱烈期盼。

陳斌華強調，「下一步，我們將會同有關部門、地方推進相關政策措施落實落細，讓兩岸同胞早蒙其利、共用利好」。希望民進黨當局順應島內民意、回應業界呼聲，盡快取消種種人為限制，為兩岸人員往來和各領域交流合作正常化、常態化撤除障礙。

就民進黨政府抨擊這是把交流工具化、經貿武器化，陳斌華回擊稱，每當大陸出台惠及台灣同胞的舉措，民進黨當局都統統抹黑；凡是有利於增進台灣同胞利益福祉的事，他們就極力反對。這種做法被台灣媒體譏諷為「膝跳式反應」條件反射，遭到島內社會各界普遍批評和反對。「奉勸民進黨當局多傾聽島內民意，多做促進兩岸交流合作的事，而不是與民眾為敵，擋民眾獲利。」

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