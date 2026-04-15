海峽兩岸航空運輸交流委員會 籲盡快恢復兩岸客運直航

中國國民黨主席鄭麗文與中國共產黨總書記習近平的「鄭習會」10日舉行後，中共中台辦受權發布十項措施，當中的觀光旅遊、農漁產品貿易銷售受關注。大陸國台辦15日在記者會上作進一步解讀並指出，下一步將會同有關部門推進相關政策措施落實落細。陸方也表示，希望民進黨當局順應民意、回應業界呼聲，盡快取消種種人為限制，為兩岸人員往來和各領域交流合作正常化撤除障礙。

2026-04-15 10:47