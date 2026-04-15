與王毅會談 俄外長拉夫羅夫：西方在台灣問題未停止危險的遊戲

中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京，14日與訪陸的俄羅斯外長拉夫羅夫會談，就籌備年內兩國元首會晤進行溝通，並就美伊衝突、亞太局勢、烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題深入交換意見，並簽署兩國外交部2026年磋商計劃。

另據俄通社14日報導，拉夫羅夫在與王毅會談時表示，西方在台灣問題上並未停止危險的遊戲，同時還在朝鮮半島周邊製造緊張局勢。拉夫羅夫指，「談到歐亞大陸的東部，這裡同樣存在著十分危險的遊戲。無論是在台灣問題、南海問題上，還是在朝鮮半島局勢上，緊張局勢都在不斷升級。而那些長期以來一直是合作與睦鄰友好的空間，即以東協為中心的空間，有人試圖通過建立小多邊封閉排他機制來將其破壞，以遏制中華人民共和國和俄羅斯聯邦。中俄兩國都與這一最重要的地區、與歐亞大陸的這一重要部分接壤。」

大陸外交部14日發布，王毅表示，當前國際局勢劇烈動盪，單邊霸權危害加重，全球治理體系面臨深刻調整，人類和平發展事業遭受嚴峻挑戰。面對複雜多變的外部環境，在習近平主席和普京總統親自關心和戰略引領下，中俄關係「不畏浮雲遮望眼」，各領域合作「千磨萬擊還堅勁」。雙方在國際舞臺相互協調，相互呼應，向全世界表明逆流之中仍有正道、變局之下更有擔當。

王毅指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年，也是中國「十五五」開局之年。中俄雙方要把握歷史契機，順應時代大勢，全面落實兩國元首達成的重要共識，推動中俄戰略協作夥伴關係和各領域互利合作向更高水準發展。

王毅指，雙方應加強在聯合國等多邊框架下合作，以上海合作組織成立25周年為契機，透過中俄合作落實天津峰會共識，支持吉爾吉斯辦好今年峰會；共同維護好金磚國家團結勢頭，捍衛「全球南方」正當權益；繼續就重大國際地區問題保持戰略協作，攜手踐行多邊主義和國際道義，共同推進世界多極化進程。

拉夫羅夫表示，俄中是彼此尊重、高度互信的全面戰略協作夥伴。俄方願同中方共同落實好兩國元首共識，持續密切高層交往，深化務實合作，實現互利共贏。當前國際形勢面臨嚴峻挑戰，一些國家企圖拼湊遏制俄中的各種「小圈子」。

塔斯社報導，拉夫羅夫曾於今年2月11日在俄國家杜馬（議會下院）發表講話時表示，俄方將積極籌備普亭總統2026年的訪陸事宜。