恒大案一審 許家印認罪 傳馬興瑞涉案落馬

中國恒大集團、恒大地產及許家印案，一審四月十三日至十四日於廣東省深圳市中級人民法院開庭審理，恒大集團董事局主席許家印當庭認罪悔罪。法庭將擇期宣判。此前網上有消息稱，中共政治局委員馬興瑞落馬部分原因也與恒大集團及許家印有關。

央視報導，前述案件一審四月十三日至十四日於廣東省深圳市中級人民法院開庭審理，恒大集團董事局主席許家印當庭認罪悔罪。一審開庭審理距許家印於二○二三年九月廿八日遭依法採取強制措施，已過了兩年半時間。

報導指，四月十三日至十四日，深圳市中級人民法院對深圳市人民檢察院提起公訴的被告單位恒大集團有限公司非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、欺詐發行證券、違規披露重要資訊、單位行賄；被告單位恒大地產集團有限公司欺詐發行證券；被告人許家印非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要資訊、職務侵占、單位行賄一案，進行公開開庭審理。

報導稱，庭審中，法庭主持控辯雙方圍繞指控的事實進行了法庭調查及法庭辯論，被告單位、許家印進行了最後陳述。許家印當庭表示認罪悔罪。法庭將擇期宣判。部分人大代表、政協委員，被告人親屬，集資參與人代表等旁聽了庭審。

此前網上有消息稱，中共中央政治局委員馬興瑞落馬部分原因也與恒大集團及許家印有關。中國恒大集團一九九六年由許家印創辦，總部位於深圳，曾是中國大陸最大的地產公司。馬興瑞曾於二○一五年至二○一六年擔任深圳市委書記，隨後並任廣東省長。